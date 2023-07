POLICIJA POSLE 14 GODINA PRONAŠLA TELA ALEKSANDRE I KRISTINE: Monstrum sestre namamio u kuću, a onda jezivo ubio JEDNU ZA DRUGOM

Mađarska policija pronašla je zakopane ostatke devojčice Kristine Horvat koja je nestala 2009. kada je imala samo 14 godina.

Policija je prethodno u obližnjem dvorištu iskopala i ostatke njene sestre Aleksandre koja je nestala istog dana kad i Kristina. Glavni osumnjičeni za ubistvo je očuh devojčica Jozef H. (47).

Osumnjičeni Jozef, iako je uhapšen u junu 2022. godine, tek sada je otkrio gde je pokopao ostatke nestale devojčice. Veruje se da Kristinu ubio nakon što je otkrila da je odgovoran za smrt Aleksandre.

Policija je proteklih godinu dana prekopavala svaki metar Jozefovog dvorišta. Isušeni su bunari, prekopana su i tri okolna dvorišta, ali telo male Kristine nisu pronašli. Jozef je tek sada, nakon godinu dana provedenih u pritvoru, odlučio da prizna svoje zločine i policiji je otkrio tačnu lokaciju gde je zakopao telo devojčice.

Brat ubijenih devojčica Atila, nem od bola, kaže da je video trenutak kada je policija došla i krenula u potragu za Kristininim ostacima.

- Iz svog dvorišta sam video kako policija dolazi u ulicu do nas i to tačno do kuće u kojoj je živeo moj nekadašnji očuh. Kada sam dotrčao do Jozefovog dvorišta već su uveliko tu pored kopali. Ubrzo su pronašli kosti za koje se veruje da pripadaju mojoj sestri - priča Atila koji je imao 12 godina kada su mu sestre nestale.

Kaže da je na mestu zločina bio i sam Jozef.

- Doveli su ga sa lisicama na rukama. Jozef je pokazao policiji gde tačno da kopaju - priča Atila za mađarski Blik.

Kristina Horvat i njena sestra Aleksandra (19) nestale su u januaru 2009. godine pod misterioznim okolnostima. Njihovom nestanku prethodile su česte svađe sa Jozefom koji ih je fizički i seksualno zlostavljao. Potraga za devojčicama trajala je godinama, a Aleksandrini ostaci pronađeni su prošlog leta zakopani na placu kuće gde je svojevremeno živela sa majkom i očuhom.

Kristinino telo, međutim, bilo je zakopano na javnoj površini tik uz dvorište kuće osumnjičenog Jozefa.

Atila kaže da je čuo da Jozef negira da je ubio devojčice.

- Tvrdi da se Kristina razbolela i da je pala i udarila glavu usled čega je preminula. Tada ju je, kaže, umotao u čaršav i zakopao u dvorištu kad je pao mrak - priča brat.

Jozef je prema njegovim rečima tvrdio da je zbog jakog mirisa, koji je dopirao iz rake, odlučio da se otarasi tela u potpunosti.

- Telo je isekao na delove i pokušao da zapali. Lobanju joj je smrskao nečim. Na kraju je ostatke zakopao tu na javnoj površini tik do njegove kuće. Tu su i pronađene kosti - kaže Atila.

Brat ubijenih devojčica kaže da je policija još 2015. godine posumnjala da Jozef ima veze sa nestankom devojčica i da su tada prvi put prekopavali njegovo dvorište, ali da ništa nisu našli.

- Do tada je već verovatno prebacio ostatke na drugu lokaciju. U to vreme je živeo u kući sa nekim rođacima. Čudi me da ništa čudno nisu primetili. Njegov brat i dalje živi u toj kući - priča Atila.

Policija veruje da je Jozef ubio Aleksandru u kući nakon svađe. Veruje se da je u kuću namamio i Kristinu i takođe joj oduzeo život. Čim se saznalo za nestanak devojčica pokrenuta je potraga, ali uzalud.

- Mislim da neće raditi DNK jer je uzorak uzet od prethodnih ostataka. Sada će možda samo uporediti. Iako još nije sigurno da su ovo kosti moje mlađe sestre, ja sam gotovo siguran. Očajan sam, sve ovo je jako bolno... Ali sad bar znamo kako stoje stvari i mogu sestre da sahranim kako dolikuje. Biće ponovo zajedno - priča Atila.

Prema nezvaničnim informacijama, navodno je u kući Jozefa, prilikom hapšenja, pronađen hard disk sa snimcima na kojima se vidi kako zlostavlja Aleksandru i Kristinu.

(Kurir.rs/Telegraf)