ODLUKA JE MOGLA DA BUDE DONETA SAMO NA VISOKOM NIVOU: Povratak komandanata bataljona Azova u Ukrajinu izazvao burne reakcije

Odluka da se u Ukrajinu vrate komandanti bataljona Azov, zabranjenih u Rusiji i označenih kao teroristička organizacija, mogla je da bude doneta samo na visokom nivou, rekao je danas TASS-u diplomatski izvor u Turskoj.

- Ova odluka je mogla da bude doneta samo na visokom nivou, s obzirom na trenutne dogovore između strana u ukrajinskom sukobu. Važno je napomenuti da je do nje došlo odmah nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski završio posetu Turskoj i da turska strana to nije objavila - rekao je on.

Završavajući posetu Turskoj, Zelenski je objavio snimak sa istanbulskog aerodroma na kome se vidi kako pozdravlja lidere Azova koji stoje pored aviona češkog avioprevoznika.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da povratak komandanata odreda Azov iz Turske u Ukrajinu predstavlja kršenje uslova postojećih sporazuma.

U pratnji čuvara, kombijem su odvezeni do piste.

- Povratak oficira Azova iz Turske u Ukrajinu nije ništa drugo nego direktno kršenje uslova postojećih sporazuma. Štaviše, u ovom slučaju, uslove su prekršile i ukrajinska i turska strana - naglasio je Peskov za RIA Novosti.

Prema sporazumu predviđeno je da ukrajinski oficiri ostanu u Turskoj

Prema sporazumu, predviđeno je da ukrajinski oficiri koji su branili fabriku Azovstalj u Mariupolju, ostanu u Turskoj do okončanja sukoba, precizirao je Peskov.

On je napomenuo da niko nije obavestio Rusiju o prebacivanju militanata.

Peskov tvrdi da je Turska ''bila prinuđena na ovaj korak u pozadini neuspeha Oružanih snaga Ukrajine u kontraofanzivi, kao i uoči samita NATO u Viljnusu''.

Kurir.rs/Blic