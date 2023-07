ISPOVEST LEPOTICE KOJA JE RADILA ZA RUSKU TAJNU SLUŽBU! Školovana sam na istoj akademiji kao i Putin TAČNO ZNAM ŠTA PLANIRA (FOTO)

Nekadašnja špijunka KGB-a, koja je školovana na istoj akademiji kao i Vladimir Putin, tvrdi da je predsednik Rusije majstor manipulacije.

Alija Roza (38), koja nakon bekstva iz Rusije radi kao lajf kouč, navodi da je Putin "isprao mozak" ruskom stanovništvu koristeći tehnike KGB-a. Majka jednog deteta veruje da je Putinova špijunska obuka odgovorna za njegov uspon na vlast, a smatra da se ispod njegovog zloglasnog imidža moćnika krije manipulativni i zastrašujući operativac.

- Postao je tako moćan zahvaljujući tehnikama koje je naučio... Ja ih takođe znam, ali Putin je počeo da ih koristi protiv opšteg dobra. Ništa se nije promenilo od komunizma. Kažu da je Hladni rat završen, ali još traje. Putin manipuliše celim svetom govoreći da će započeti nuklearni rat ako ga ne poslušaju. To je ucena - navodi Roza za britanski Sun.

Putinovo osvajanje pristupa zavadi pa vladaj i majstorska upotreba manipulacije nikada nije prošla nezapaženo. Decenijama su te veštine napredovale u zatvorenim svetovima obaveštajnih službi iz sovjetske ere pre nego što su izbačene na svetsku scenu kad je preuzeo vlast 2000. godine. I njegove iste nemilosrdne špijunske tehnike su opstajale dok pokušava da održi svoju vladavinu gvozdenom pesnicom tokom najnestabilnijeg perioda u Rusiji u poslednjih nekoliko decenija.

- To je u vašem DNK - rekla je Alija.

Takođe je opisala kako je Putinova masovna manipulacija pomogla da se održi iluzija o njegovoj kontroli.

- Na toj akademiji su nas obučavali kako da živimo dvostruki život i kako da izgradimo svoj brend tako jak da bi vam ljudi verovali 100 odsto. Videli ste toliko fotografija gospodina Putina kako jaše konja polugo, roni na dno okeana, puca iz različitih vrsta oružja i ponaša se kao superheroj. To je tako sličan brend Džejmsu Bondu. Svaki Rus želi da bude kao Džejms Bond. To je brend. Tako da je gospodin Putin mnogo godina gradio taj jak brend da bi ga ljudi obožavali. I to je takođe jedna od tehnika da budete super specijalni agent - navodi nekadašnji agent KGB-a.

SAMO ZA ODABRANE

Alija je rođena u Sovjetskom Savezu. Otac joj je bio heroj Drugog svetskog rata koji ju je odgajao za "veću svrhu". Od malih nogu ju je psihički i fizički obučavao za buduću ulogu u obaveštajnoj službi govoreći joj da mora da bude jaka kao vojnik.

- Tada nisam razumela šta se dešava jer sam bila premlada - rekla je Alija.

Sa 18 godina primljena je na vojnu akademiju KGB-a rezervisanu samo za sinove i ćerke visokih zvaničnika - isti program koji je Vladimir Putin završio 1975. godine.

foto: Youtube printscreen

- Odabrana sam sa još četiri devojke od 350 na osnovu fizičkog stanja i izgleda i inteligencije za tajni program obuke. Odgajana sam da budem najbolja - rekla je Alija.

Tamo je naučila umetnost zavođenja, uticaja, manipulacije... To uključuje tehnike kojima zainteresuje i učini metu "zavisnom" od sebe, a zatim je programira "da radi šta hoćeš".

- Dakle, sve se svodi na psihološke stvari, neuro-lingvističko programiranje, kako mozak funkcioniše, sve zajedno sa seksualnim tehnikama - rekla je Roza.

Nakon što je diplomirala, pridružila se FSB, modernom nasledniku KGB-a za koji je Putin ranije bio zadužen, a imala je zadatak da se infiltrira u bande za trgovinu drogom i ljudima.

- Kad ste odgajani u patriotskoj komunističkoj zemlji spremni ste da žrtvujete svoj život i svoje telo. Mislite da radite tako sjajnu stvar. To je skoro kao da idete u rat i umrete kao heroj. Tako sam se osećala - navodi Roza.

Stvari su se međutim okrenule kada ju je prema njenim rečima jedan visoki oficir silovao.

- Nisam mogla da mu kažem "ne". Nisam mogla ništa da uradim - rekla je Roza.

Tvrdi da je na kraju odbila njegove zahteve, a onda ju je poslao u opasnu misiju i navodno joj otkrio identitet iz osvete. Tvrdi da su je članovi bande toliko tukli da je bila polumrtva, ali da ju je njihov vođa, koga je prethodno namamila u takozvanu medenu zamku, ipak spasao i pomogao joj da pobegne iz Rusije.

- Znao je da će spasavajući moj život žrtvovati svoj - rekla je Roza.

NOVI START

Nemilosrdni nasilnici su krenuli za njom i dugo se krila od njih u Turskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Francuskoj i Italiji. Njen ljubavnik je ubijen i na kraju je ruska država uništila celu bandu.

FSB je sve vreme pokušavao da je natera da se vrati. Pronašli su je u Grčkoj i pretili da će joj oduzeti jednogodišnjeg sina.

- Nisam više želela da se bavim ovim sr*njem. Potpuno sam se očistila od ovog sistema za ispiranje mozga. Tada sam počela svoj javni život - rekla je Roza.

Preselila se u London i počela da se infiltrira u poznate i ekskluzivne krugove mešajući se sa članovima kraljevske porodice i modnim superzvezdama. Sada živi u Los Anđelesu sa sinom tinejdžerom. Njen profil na Instagramu blista od fotografija na kojima pozira na crvenom tepihu i sa poznatim licima, a često ima reči mudrosti za svoje pratioce.

- Razlog zašto živim javnim životom i otkrivam svoje lice je zato što je to skoro moje osiguranje i osiguranje mog sina. Što sam više u javnosti to sam slobodnija. Hvala Bogu, posle 20 godina, mogu da budem slobodna - navodi Roza.

Insistira da je moguće "koristiti KGB tehnike za dobro". Alija želi da pomogne Rusima da shvate šta se zaista dešava u ratu u Ukrajini.

- Ne možete samo da kažete: "Oh, znaš šta? J*bi se. Samo želim da živim svoj život i uživam u njemu i da putujem svetom". Uopšte se ne slažem sa ratom. I zato sam počela da govorim jer sam bila obučena i odgajana da štitim ljude - na vodi Roza.

Tvrdi da mnogi Rusi ne mogu da znaju šta se dešava. I to posebno stariji ljudi jer ne znaju kako da pristupe nedržavnim medijima odnosno koriste VPN ili govore engleski.

- Znaju samo ono što je napisano na ruskom. To je potpuno glupost. To je dakle deo načina na koji manipulišu masama putem medija. Znanje je vaše glavno oružje... Zato su ovo tajne tehnike. (Špijunske agencije) nikada ne bi želele da to bude javno jer je to moć. I zato ih dajem ljudima, posebno ženama, kako bi žene bile osnažene, zato što sam bila zlostavljana i maltretirana i pod muškom dominacijom jako dugo. Osećam da je to moja misija i moj posao je da obrazujem i podelim to znanje sa ženama - kaže Roza.

Tvrdi da se zalaže za mir.

- Zalažem se za mir i ovo je moj izbor i hvala Bogu sada živim u Americi gde mogu da govorim otvoreno i slobodno. Odabrala sam slobodu i izabrala sam život - rekla je Roza.

(Kurir.rs/Sun)