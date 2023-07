"AKO NEUTRALIŠETE OVE VOJNE CILJEVE, VI LIKVIDIRATE DRŽAVU" Petar Milutinović: Nečuveno je šta je Moskva dozvolila Ukrajincima

Ukrajina svakog meseca u borbama izgubi najmanje hiljadu dronova, a prema nekim izveštajima, ovaj broj može dostići 10 hiljada piše Vašington post.

Dronovi su, u ovom ratu, masovno korišćeni, pa su prisutna i velika ulaganja u pokušaju napretka njegovih funckija.

foto: Printscreen

Gost "Redakcije" koji je pričao o sadašnjem funkcionisanju ratovanja, ali i vojnim ciljevima je Petar Milutinović istraživač Instituta za evropske studije

Prvo je rekao da baze podataka, odnosno serveri postaju legitimni vojni ciljevi:

- Već govorimo o hibridnom, sajeber ratu na području Ukrajine. Sajber rat je virtuelne prirode. Svaka država poseduje ogromnu bazu podataka i to ne samo kada su u pitanju liči podaci građana, već oni koji se tiču vojno-bezbednosne tematike, poljoprivrede, odbrane... To se sve skladišti na tim serverima, pa se samim tim to i targetira, odnosno postaje legitimni vojni cilj. Sada je prisutno to targetiranje baze podataka, odnosno tih servera koji se nalaze u Ukrajini. Kada to uništite vi zapravo likvidirate državu, ona ne može da funkcioniše bez toga.

01:07 GAĐAJU SE BAZE PODATAKA, BEZ TOGA DRŽAVA NE FUNKCIONIŠE Milutinović: Sukob ima tedenciju da se proširi, MOSKVA U PROBLEMU?!

Potom se osvrnuo na napad ukrajinskih dronova na Moskvu:

- Zaista je nečuveno da je Moskva dozvolila da ukrajinski dronovi imaju slobodan manevarski prostor i to u glavnom gradu Ruske Federacije. Ovaj sukob ima tedenciju da se proširi u potpunosti. Napad dronova na Moskvu u potpunosti menja odnos Zapada i Rusije. Nismo videli da su ruski dronovi gađali Vašington. Rusi sada imaju kompleksne probleme.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:29 PVO NIJE REAGOVAO NA DRON, A IZ OVOG PRAVCA JE PUŠTEN Stručnjaci analiziraju napad na Krim: Sledeći NAPAD Ukrajine za 20 dana!