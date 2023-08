Britanski instruktori obučavaju elitnu ukrajinsku jedinicu čiji će cilj biti da pomogne u oslobađanju Krima, objavio je Sandej ekspres pozivajući se na dobro obaveštene izbore!

Oslobađanje Krima jedan je od glavnih ratnih ciljeva Ukrajine, a u više navrata ga je isticao i predsednik Volodimir Zelenski.

Česta meta napada

Ukrajinske trupe gotovo svakodnevno napadaju Krim pomoću bespilotnih letelica, a nedavno je meta napada pomorskim dronom bio i Krimski most, koji povezuje poluostrvo s Rusijom.

Britanski list navodi da se u bazi u Devonu na jugoistoku Velike Britanije obučava više od 2.000 pripadnika elitne ukrajinske specijalne jedinice i da bi oni trebalo pre Božića da budu angažovani u operaciji oslobađanja Krima.

- Ova brigada će biti vrh koplja i imaće podršku ostalih jedinica. U operaciji oslobađanja Krima biće uključeni udari iz vazduha, sa kopna i mora, dok će oklopne jedinice pokušati da probiju rusku liniju odbrane uz podršku raketa dugog dometa - preneo je list.

Neimenovani visoki zvaničnik britanske armije rekao je da britanski instruktori imaju za cilj da nauče kijevske trupe kako da koriste taktiku NATO za „oblikovanje borbenog prostora“ pre nego što započne odlučujući udar.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da je komponenta specijalnih snaga od suštinske važnosti:

Slabljenje odbrane

- Radi se o pripremama terena za vršenje iskrcavanja, desanta i preuzimanja ključnih logističkih čvorišta. Zadaci specijalnih jedinica Ukrajine u prvo vreme će biti uništenje kritične infrastrukture, uključujući tačke logistike, sredstava veze i komande, sa ciljem širenja panike iza neprijateljskih linija. Time se stvaraju preduslovi za slabljenje ruskih linija odbrane.

Iz Moskve su u više navrata navodili da je Krim njihova crvena linija...

- Do sada je izvršeno preko 57 ukrajinskih napada na Krim i nismo videli nikakav odgovor Rusije osim napada po civilnim ciljevima. S tim u vezi, možemo biti apsolutno saglasni da Rusija nema vojni potencijal da izvrši neki vid značajnije odmazde po ukrajinskim vojnim kapacitetima kako bi oslabila njihovu sposobnost za oslobađanje Krima. Zahvaljujući strateškom partnerstvu Amerike i ostalih liberalnih demokratija, Ukrajina nikada neće biti bez oružja, bez obuke i logistike. A rat se dobija u fabrikama, tako da je oslobađanje Krima samo pitanje vremena.

PROF. DR ČASLAV KOPRIVICA ZA KURIR

Za Britance i Amerikance Krim je glavni ulog rata

Prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka kaže za naš list da su Britanija, Amerika i Poljska vrlo direktno uključene u ovaj rat:

- Oni su obučavali ukrajinsku vojsku i očigledno će nastaviti to da rade dok bude Ukrajinaca koji će biti voljni za tako nešto, da ne kažem koji će biti prisilno mobilisani i slati na obuku u zapadne zemlje. Što se tiče tih 2.000 komandosa, oni Krim videti neće. To je potpuno bezizgledno. Potpuno mi je jasno da postoji ta fiksacija na Krim, bez obzira na to što tamo živi stanovništvo koje je veoma jasno reklo da ne želi više da živi u Ukrajini i što je jasno da ga Rusija ni po koju cenu neće dati. Za Britance i Amerikance glavni ulog ovoga rata, više od svih delova nekadašnje Ukrajine, upravo je Krim. Ukrajinske vlasti, htele ili ne, nemaju mnogo izbora. Ovaj rat se vodi sredstvima Zapada, one tu daju samo ljudstvo, prisilno mobilišu ljude i teraju ih u smrt.