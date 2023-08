"NAJSKUPLJI AMERIČKI VOJNI AVION NIKAD NEĆE MOĆI DA SAVLADA RUSKI SU-35" Pilot tvrdi da zna šta se desilo u susretu dva lovca

Najskupljem i najsavremenijem vojnom avionu Sjedinjenih Američkih Država, F-35, pronađena je nova ahilova peta. Iz Komande vazduhoplovstva američke armije u jedinice stiglo je novo obaveštenje o ograničenju borbene upotrebe ove letelice, a to je nemogućnost letenja u krugu 25 milja potencijalne pojave groma.

Da li to znači da mu je pretnja upravo obična munja? O tome, ali i incidentima koji su se dogodili sa vojnim i civilnim avionima u proteklom periodu, govorio je Stevan Ignjatović, pilot i kapetan vojne avijacije u penziji.

- Pre par godina, američka federacija za bezbednost donela je odluku da je u uslovima vremenske nestabilnosti gde se pojavljuju munje, kod civilnih aviona zabranjeno točiti gorivo iz proste mogućnosti da munja može da pogodi cisternu i da cisterna eksplodira. To se odnosi i na vojne avione - rekao je Ignjaović i dodao:

- Što se tiče vazduha, ako avion pogodi munja ona ne može da načini nikakvu štetu u smislu velikog oštećenja aviona, jer oni po zakonu fizije postaju faradejev kavez. Sva ta struja ravnomerno se širi po čitavom avionu gde postoje statički elektroispražnjivači kroz koje sva ta energija iz struje odlazi u atmosferu. Sumnjam, dakle, da su munje glavna opasnost po taj avion, već je on samo propagandno najbolji.

Istakao je da je F-35 trebalo da zameni F-16, ali da je po izjavama američkih pilota jasno da on u direktnom sukobu sa ruskim SU-35 ne bi imao šanse:

- On je napravljen da bi zamenio čuveni F-16. Taj sam projekat je koštao preko hiljadu milijardi dolara. On može da vertikalno poleće i sleće i sa nosača aviona i sa aerodroma koje poseduje ratno vazduhoplovstvo. Njegovi nedostaci su da nikada neće moći u direktnoj borbi da savlada ruski avion Suhoj 35 za narednih xy godina. Po sposobnosti zaostaje čak i za F- 16. To su rekli američki stručnjaci i piloti. U sukobu sa ruskim avionom, odneće pobedu samo ukoliko ispali raketu pre nego što ruski avion reaguje. Ukoliko to ne uradi preporuka je: "Beži što pre". Svetovano im je da ne ulaze u direktnu borbu sa ruskim avionom.

Ignjatović je pokazao sliku na kojoj se vide dva aviona i objasnio da je SU-35 poslao znak upozorenja, nakon čega se F-35 povukao.

