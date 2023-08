OTKRIVENO KO JE DEČAK (11) KOJI SE UTOPIO U GRČKOJ: Dete je sin poznatog glumca, stradao pod čudnim okolnostima

Neopisiva tragedija pogodila je porodicu grčkog glumca Odiseja Stamoulisa čiji sin (11) je u četvrtak uveče izvučen mrtav iz mora na plaži Plaka u Fornoi Korseonu. Dečak je stradao pod neutvrđenim okolnostima u moru. Navodno se upleo u ribarske mreže, ali to nije zvanično potvrđeno.

Dete je otišlo od kuće oko 14.00 časova, ali se nije vratilo. Njegova majka se oko 18 časova zabrinula zbog toga što njenog sina nije dugo bilo i obavestila je nadležne, proglasivši ga nestalim.

foto: Printscreen YT

Odmah je lrenula potraga, a nešto posle 20 časova komšija je pronašao beživotno telo deteta. Dete je sin poznatog grčkog glumca, a majka deteta držala je sobe za iznajmljivanje na ostrvu. Njegovi roditelji su razvedeni, ali je otac redovno posećivao sina na ostrvu.

On je u jednom intervjuu govorio o tome kako s eoseća kao otac: -To je stvarno nešto šokantno. Pogotovo muškarci pre nego što dobiju dete, ne shvataju koliko je to šokantno. Pred mojim detetom sve drugo postaje manje. Nisu bitne ni uloge, ni uspesi, ni novac..."

foto: printscreen YT

Jedanaestogodišnje dete prevezeno je kolima Hitne pomoći u seosku kliniku na ostrvu gde je konstatovana smrt, a očekuje se da se telo odnese na obdukciju kako bi se utvrdili uzroci koji su doveli do njegove smrti.

