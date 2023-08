F-16 NE MOŽE PROTIV SUHOJA: Ruski ekspert otkrio zašto Putin nema razloga za brigu

Pukovnik u penziji Viktor Litovkin je u intervjuu za RT prokomentarisao izjave o obezbeđivanju aviona F-16 od strane Danske i Holandije za Ukrajinu.

Prema rečima stručnjaka, za takve letelice nisu dovoljne veštine običnog pilota.

- Voditi vazdušnu borbu sam, u paru, u eskadrili je veoma ozbiljna nauka, a za to je potrebno učiti godinu i po do dve godine - naglasio je on.

Takođe, prema rečima Litovkina, avionima F-16 je potreban aerodrom.

Osim toga, ekspert je primetio da ako Ukrajina počne da gradi takav aerodrom, Rusija će ga uništiti.

- F-16 je po svojim karakteristikama znatno inferiorniji u odnosu na ruske avione Su-30, Su-34, Su-35... Dakle, uz potpunu dominaciju naših aviona u vazduhu u Ukrajini, sudbina F-16, kada se pojave, biće nezavidna - zaključio je ruski eskpert.

Kurir.rs/RT