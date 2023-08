"MISLIM DA SVAKI PREDSEDNIK IMA DVOJNIKA, A ZELENSKI ČAK 4" Profesor Radenović tvrdi: Prigožin je samo JEDAN od šefova Vagnera

Od trenutka smrti vođa Vagner grupe, Jevgenij Prigožina, pojavile su se razne spekulacije.

Pre detaljnijih iskaza i činjenica, pojavile su se teorije analitičari, jedni nalažu da je Putin iza kulise o padu aviona, dok drugi tvrde da je Prigožin živ, i da je promenio let u poslednjim minutama.

Svakako, njegova smrt je kontroverzna, kako na istoku Evrope, tako i u čitavom svetu.

foto: Roman ROMOKHOV / AFP / Profimedia, AP

Gost "Redakcije" koji je prvo napomenuo da svaki predsednik ima svog dvojnika je prof.dr Dragan Radenović.

- Dvojnike imaju svi predsednici na svetu koje koriste po potrebi. Nedavno je bio razgovor Zelenskog na liniji fronta, a to uopšte nije bio Zelenski, to je bio jedan od njegovih četiri dvojnika. To su ljudi koji ne samo da kriju svoj identitet, već čuvaju i svoj fizički integritet. Zelenski je jedan od najbogatijih ljudi sveta. Vidite da on živi u jahtama za koje nismo znali ni da postoje do nedavno. U Italiji, a i mnogim drugim zemljama, je kupio vile. Ovde je reč o satanističkom piru - rekao je Radenović.

Sagovornik Kurira nije nikakvim konkretnim dokazima obrazložio svoju tvrdnju.

Potom je rekao da je Prigožin samo jedan od vlasnika Vagner grupe:

- Prigožin je jedan od šefova grupa Vagner. Nazivate je plaćeničkom, mada takve su sve sada u svetu, tako da je to profesionalna grupa izvanrednih boraca na čelu te grupe. Boraca u smislu visokog vojnog ranka koji su proslavljeni i odlikovani u delu posla kojim se bave. Prigožin se tu našao sticajem raznih okolnosti, a ovaj događaj govori da se nikakav spontanizam više neće dešavati, a ne samo u Rusiji, već u čitavom svetu.

