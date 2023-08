KAKVI PREVARANTI, ALI U ČIKAGU! Srpkinja došla kod lekara, ali tamo je OJADILI i pravili ludom! A onda je ZAVRŠILA NA DARK VEBU!

Srpkinja iz Čikaga nasamarena je i prevarena u ovom američkom gradu, u kom inače stanuje stotine hiljada naših sunarodnika. Iako se slične prevare mogu desiti na Balkanu, mnogi bi pomislili da je ovako nešto u Sjedinjenim Državama nemoguće.

Ivana Jakovljević zatražila je savete i pomoć na FB grupi "Srbi u Čikagu". Ovo je njen post.

- Dragi sugrađani, potreban mi je vaš savet i vaši kontakti advokatskih firmi. Probacu ukratko da vam opišem šta mi se desilo. Zbog posla je trebalo da uradim TB i “drug” test u Concentri. Naravno, otišla sam tamo, jedna medicinska sestra me je uvela u sobu, popunila sam formu gde sam i SSN upisala. Kada je trebalo da odem do toaleta, posto se personalne stvari ne nose tamo dok se kolektuje urin, pitala sam medicinsku sestru gde da ostavim torbu. Hah, odgovorila je da spustim torbu na pod pored njenih nogu. Bilo mi je čudno, ali ono sto će se posle desiti mi nije na pamet palo - počinje Ivana. Odmah je videla nešto neverovatno.

- Izašla sam iz toaleta i zatekla tu osobu kako mi pretražuje po torbi. Naravno, napravila sam uzbunu, pretresla je, ali nisam proverila njen telefon (kojim je, zapravo fotografisala moje kreditne kartice). Došli su supervizor i menadžer, i naravno branili nju. Posle nekoliko sati, banka mi je javila da su moje informacije dospele na Dark Web. Zvala sam policiju gde mi je rečeno da preterano razmišljam i da sam paranoicna. To se sve dešavalo u sredu. Danas (nedelja), dok sam bila u crkvi, banka mi javlja da je pokušaj transakcije od 545$ izvršen. Poruku sam videla tek posle 3 sata. Nazvala sam banku, i u momentu razgovora sa agentom- on mi kaže da je upravo obavljena još jedna transakcija, plaćanje računa ComEd-u u iznosu od 200$. Sve sam to zaustavila. Sve kartice blokirala - otkriva prevarena žena, koja se tada obratila policiji.

- Bila sam u policiji, i na sreću danas je policajac slučaj shvatio ozbiljno (jer je, valjda lično video u kakvom sam stanju bila). Uradila sam sve kako me je posavetovao, samo mi je ostalo još da nazovem kreditni biro i advokata koji treba da tuzi Concentru i Quest Diagnostics. Ali ja, na žalost ne znam kog advokata da zovem. Molim vas sve, ako znate pouzdanog advokata koji bi bio voljan da isteramo pravdu, ostavite mi kontakt u komentaru. Molim vas samo da se ne šalimo, i molim vas da izbegnemo ružne komentare, jer sam se dovljno nasekirala da mi je pola lica utrnulo.Hvala vam svima - zaključuje Ivana.

