Ruska administracija tvrdi da Su-57, borbeni avion pete generacije, aktivno učestvuje u operacijama protivraketne odbrane.

Ovaj najsavremeniji borbeni avion navodno izvodi udare velikog dometa na određene ciljeve koji se nalaze na teritoriji Ukrajine.

Poznati autoriteti u vojnoj nauci ukazali su da se ovaj podvig postiže postavljanjem precizno navođenih projektila, koje poseduju udarnu sposobnost da precizno gađaju na udaljenosti do 200 kilometara.

Neki izvori, međutim, tvrde da se ovaj domet ograničava na približno 120 kilometara. Shodno tome, aparat ostaje neprimetan na radarskim ekranima, čime se povećava njegova strateška prednost. Štaviše, njegovi borbeni atributi su podložni doslednom usavršavanju i povećanju.

Prema verodostojnim izvorima u okviru vojno-industrijskog kompleksa, pokazalo se da je ruski lovac na ivici da uskoro bude opremljen sve sofisticiranijim raketnim sistemima.

Izveštaji pokazuju da se novorazvijena visokoprecizna raketa može pohvaliti udarnim dometom do 300 kilometara. Ovaj povećani domet je postavljen da omogući uspešne pogotke vazdušnih ciljeva, čak i onih koji su snažno utvrđeni neprijateljskom protivvazdušnom odbranom i drugim vazdušnim jedinicama.

Očekuje se da će efikasnost ove nove rakete uskoro biti procenjena u stvarnim uslovima borbe. Ovo znači da je spektar ciljeva u okviru Nacionalne raketne odbrane [NMD] spreman za neposrednu ekspanziju.

ako konkretni detalji ostaju neotkriveni, dobro upućeni nadležni ne odbacuju mogućnost da je u pitanju projektil koji zaista može biti tehnološki sofisticiran, vođena raketa vazduh-vazduh, RVV-BD – R-37M. Ovo strašno oružje, koje se pridružilo arsenalu ruske vojske 2018. godine, odlikuje se karakterističnim dizajnom koja ograničava njegovu upotrebu na MiG-31, avionu presretaču na velikim visinama.

Špekulacije sugerišu da bi predmet rasprave mogla biti nova adaptacija R-37M, raketnog sistema za koji je lovac Su-57 već opremljen. Vredi napomenuti da je R-37M napredna iteracija svog prethodnika, rakete ultra dugog dometa R-37, koja je puštena u aktivnu službu u istorijskoj 1989. godini.

Konstruisana sa preciznošću, novorazvijena raketa pokazuje kapacitet da uništi i ciljeve na velikim visinama [do 25 kilometara] i na malim visinama [samo do 15 metara] sa zapanjujuće udaljenosti od preko 300 (tvrdi se i do 400 km) kilometara. Vredi napomenuti da integracija ove raketne tehnologije nije ekskluzivna za Su-57; očekuje se da će biti stavljen na raspolaganje i za Su-35. Trenutno, Su-35 preuzima glavnu odgovornost u takozvanoj “specijalnoj vojnoj operaciji” (termin koji Rusija koristi da se odnosi na tekući sukob u Ukrajini) i ima priznanje da je tehnološki najnapredniji masovni proizveden lovac u ruskom vojnom arsenalu.

Usred diskusija oko raspoređivanja lovaca F-16 u ukrajinskom vazdušnom prostoru, korisnost takvog oružja postaje sve očiglednija. Razmišljanje o ovoj vojnoj strategiji dobija novu dimenziju sa potencijalnim uvođenjem nove ruske rakete, sposobne da gađa ciljeve sa udaljenosti do 300 kilometara. Ovaj tehnološki napredak mogao bi da podstakne Sjedinjene Države da preispitaju svoj stav o raspoređivanju aviona u Donbasu.

Usred globalnih političkih pomeranja, formiranje koalicije kolokvijalno poznate kao „koalicija lovaca“ je u toku. Zemlje članice NATO planiraju da prebace oko 60 borbenih aviona u Ukrajinu. Uprkos tome što su ovi avioni donekle zastareli, oni ostaju sastavni deo ovog strateškog vojnog manevra.

Kurir.rs/Bulgarianmilitary.com/Novosti