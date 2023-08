"AVIONIMA F-16 ZA UKRAJINU JE SKORO ISTEKAO ROK" Pukovnik u penziji otkrio: EVO ZBOG ČEGA su Danska i Holandija poslali avione

U poseti Holandiji, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dobio je prvo konkretne obećanje o isporuci borbenih aviona F-16 od strane Holandije i Danske. Ova vest dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države odobrile transfer ovih aviona Ukrajini.

Premijer Holandije, Mark Rute, izjavio je da će isporuka aviona biti ostvarena kada se ispune određeni uslovi za transfer. Ova najava predstavlja značajan korak za Ukrajinu, koja se nalazi u napetim odnosima sa susednom Rusijom.

Isporuka F-16 aviona ukrajinskim oružanim snagama označava prvi put da će Ukrajina dobiti ovakvu vrstu visokotehnološke vojne opreme. Međutim, postavlja se pitanje kako će ova isporuka uticati na dinamiku sukoba i geopolitičke odnose u regionu.

U vezi sa tim, gostujući u emisiji "Usijanje", pukovnik u penziji Velibor Stević dao je svoje viđenje situacije.

foto: Kurir televizija

- Ukrajina je puna gvožđa i mina. Po nekim proračunima neće moći 760 godina da očiste Ukrajinu od svega toga. To govore stručnjaci. Drugo F-16 je proizveden 1978. godine. Tim avionima je resurs istekao ili im je ostalo još 3 do 4 hiljade sati da lete. Ukrajina ne može za F-16 da obezbedi logistiku. Obuka pilota za F-16 traje godinu dana, tako kažu stručnjaci iz Amerike. Kako će oni jednog pilota iz Ukrajine to naučiti za 3 meseca. Nije to samo da sedne jedan pilot i da leti, već je logistika jako komplikovana. Kada leti F-16 mora da ga prati AVACS. Gde će da sleti taj avion? Ništa to neće promeniti već će samo da iscrpljuje još više - rekao je Stević.

Na pitanje voditeljke Jelene Pejić da li bi Danska i Holandija isporučile ove avione bez obzira na njihovu starost i ograničen resurs, Stević je dao svoje viđenje.

04:01 F-16 KOJI IDU ZA UKRAJINU JE SKORO ISTEKAO ROK! Pukovnik u penziji otkrio: EVO ZBOG ČEGA su Danska i Holandija poslali avione

- Znate zbog čega to rade? Pritiska ih Amerika da bi kupili F-35, savremene avione. Dakle, sve što je staro dajte - naveo je Stević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:10 KOLIKA JE VAŽNOST SAMITA U ATINI? Obradović otkrio: Neformalna okupljanja daju mnogo više MANEVARSKOG PROSTORA SRBIJI