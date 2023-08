"AMERIKA DALA ZELENO SVETLO, TO NE ULIVA NADU U BLISKI KRAJ SUKOBA" Todorov za Kurir TV: Sve će slati u Ukrajinu osim ljudi

Holandija i Danska isporučiće Ukrajini borbene avione F-16 kada se ispune uslovi za transfer, rekao je holandski premijer Mark Rute Volodimiru Zelenskom koji je juče bio u poseti toj zemlji.

To je prvo konkretno obećanje za isporuku lovaca F-16 za ukrajinske oružane snage i dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države dale odobrenje za takvu isporuku.

Zelenski je u međuvrenu poručio da će Kijev odgovoriti na ruski napad na Černigov, u kojem je sedam osoba ubijeno, a 144 njih ranjeno.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je prethodne noći osujećen pokušaj Ukrajine da dronom napadne objekte u Moskvi i Moskovskoj oblasti i da nije bilo žrtava niti štete.

Đorđe Todorov, politikolog i analitičar je gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a prvo je napomenuo da ove pošiljke nisu dobre jer ne ulivaju nadu u bliski kraj uskoba:

- To nije dobro, to ne uliva nikakvu nadu u bliski kraj sukoba. Kontekst ovih slanja aviona F-16 je pre svega jer Ukrajina nije kontrolisala nebo, pokušali su da ulaze u dubinu i da prete Rusiji sa dronovima, ovo je odgovor na napad u Černigovu. Ovo je rat uživo, to pojačava još jednu dimenziju. Olaf Šolc je rekao da će sve slati, ali je podvukao crvenu liniju da se to ne odnosi i na ljudstvo. Došli smo do toga da Ukrajina ima oružje i da će joj ga slati.

S obzirom na to da obuka za F-16 nije ni malo laka i trajaće do godinu dana, Todorov je podsetio na slučaj PVO sistema, koji Ukrajinci nisu koristili mesecima:

- Ukrajinci su dobijali prilično složene PVO sisteme poput skupocenog IRIS, a za njega je trebala dugotrajna obuka, oni ga mesecima nisu koristili. Slanje aviona nam govori da se spremaju za dug rat. Američka strana daje zeleno svetlo, ali ako pričamo o promenama rata, to mora biti krupna politička promena koja će se desiti u Vašingtonu, Berlinu, Parizu...

