"PITAO SAM DA LI JE MINISTAR ZA VANZEMALJCE I DOBIO ODGOVOR" Vujičić: Bajden i Putin nisu vođe sveta, ZAŠTO NAS NE KONTAKTIRAJU?

Novinar Dragan Vujičić gostovao je u jutarnjem programu Redakcija i razgovarao o mogućnosti postojanja još nekih bića osim nas na ovoj planeti i planetama pored Zemlje.

Kako je novinar Vujičić poznat po knjigama koje se bave upravo ovom temom, on je već na početku razgovora naglasio da "nema šta tu da se priča svi znaju da vanzemaljci postoje".

- Pazite, vi trebate shvatiti da nas posjećuju - započeo je razgovor - Iako se to uvek drži u tajnosti. Ljudi se nadaju da je to sve neka bajka, izmišljotina, naučna fantastika, ali ne, to je naša realnost. Oni zaista postoje, zaista nas posećuju, ali oni nemaju šta da nauče od nas. A ako im nešto treba, oni to uzmu i odu. Zato je sve vezano za to bilo u tajnosti, jer kako ćete vi priznati da ste vi jedna jako moćna država, ekonomski i vojno, a niste moćni protiv jedne relativno male grupe tih bića - rekao je Vujičić.

Dao je još informacija na tu temu:

- Možda postoji, možda nešto, ali, kažem, postoji u mnogim nacijama. To je telo, zove se UNOS-a, dakle, ima dva O u tome. Njihovo sedište je u Beču. To je osnovano negde tamo, 2000. godine, dakle, kada su se pojavili ti sateliti i orbitalne stanice - istakao je Vujičić i nastavio:

Od tada, znači, jedna malajska astrofizičarka je bila na čelu te organizacije 2012. godine. I onda je u jednom od tih razgovora i intervjua koje je davala, rekla je da je ministar za kontakte sa vanzemaljcima. I to je, naravno, u to vreme, ali ljudi su zaboravili nakon 11 godina. To je izazvalo dosta pažnje u javnosti i mi smo tragali za tim. Da, žena je to rekla i stoji iza toga. I zaista, u tom nekom planu UN-a iz 2000. godine u to vreme, u osnovi, u mnogim nacijama postoji takvo telo. Ja sam, upravo dok sam pisao knjigu, pokušao da stupim u kontakt sa njom, poslao sam joj mejl, da je pitam za nove informacije: gospođo, da li ste vi ministar za kontakte sa vanzemaljcima, i ona je odgovorila, ha, ha, ha - ne, i to je završeno - rekao je Vujičić.

06:02 DA LI SU SE POJAVILI PRVI DOKAZI O POSTOJANJU VANZEMALJACA?

Dok je radio na knjizi desilo mu se nešto zanimljivo.

- Setio sam se, nekoliko godina ranije, došlo je do deklasifikacije određenih dokumenata iz CIA-e, ne znam tačno šta se dogodilo, ali to su izvestili AP i Rojters, ako su to verodostojne agencije, što mislim da više nisu. I tamo se pojavilo pismo od Roberta Openhajmera (tvorca atomske bombe)i Alberta Ajnaštajna, koje su napisali tadašnjem predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Trumanu. Rusvelt je već bio mrtav. U tom pismu su predlagali da se pripremimo za susret sa inteligencijom, to pismo je bilo dugačko, i oni su predlagali određene mere. Zašto nas ne kontaktiraju? - upitao je sagovornik Kurir televizije i dodao:

Zamislite sada neku državu, poput Rusije sa Putinom ili Sjedinjenih Američkih Država sa Bajdenom, ili šta god, svi oni su tu, pa nisu glavni! - tvrdi Vujičić.

