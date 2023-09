LEPA POLITIČARKA UŽIVO PRENOSILA AKCIJU IZ KREVETA! Veliki skandal potresa državu uoči izbora TRAŽILA OD MUŽA DA MENJAJU PARTNERE

Američka političarka Suzan Gibson (40) snimala se sa suprugom u krevetu i to je prenosila uživo na veb stranici za striming!

Gibson, kandidatkinja demokrata za Dom delegata u Virdžiniji, tražila je od gledalaca da se uključe sa savetima oko seks poza, a na drugim snimcima na istoj platformi navodi da je ubeđivala supruga da menjaju partnere, ali da se to njemu nije svidelo, piše Vašington post.

Suzan tvrdi da je objava portala napad na njenu privatnost i da je neće ućutkati, ali nije demantovala da je snimak njen.

- Nećete me ovime ni zastrašiti niti ućutkati! To je direktan napad na moju privatnost da bi se ponizila i moja porodica. Moji politički suparnici i njihovi republikanski saveznici dokazali su da su spremni da prekrše zakon kako bi me napali jer nema linije preko koje nisu spremni da pređu - rekla je političarka nakon seks skandala.

Majka dvoje dece objasnila je i da je to radila da bi skupila novac u dobrotvorne svrhe.

Gibson, koja je inače medicinska sestra, bori se za ulazak u Dom delegata protiv republikanca Dejvida Ovena.

Republikanci imaju tri delegata više u Domu delegata (49-46) dok demokrate imaju prevlast u Senatu (22-18). Dom delegata uz Senat čini zakonodavnu granu državne vlade i radi zajedno s guvernerom Virdžinije na zakonima i budžetu.

