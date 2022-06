HRVATSKOM POLITIČARU NAMESTILI SEKS AFERU SA SRPSKOM MALOLETNICOM? Mediji objavili snimke i fotografije iz prepiske, on demantuje!

Prema njihovim rečima, sve se dogodilo prošlog meseca, a prema porukama koje su razmenili može se zaključiti da je Baričić ugovorio sastanak sa svojom devojkom Aleksandrom, koja je trebalo da dođe u Split. Nakon njenog pitanja o mogućem zaposlenju u Splitu, Baričić joj je rekao da će videti da li će on to moći. U delu poruka, Baričić nagovara Aleksandru da ponovo spoji svoju maloletnu sestru Milicu sa Ivoševićem. Piše joj kako je sa njim razgovarao o tome, a u jednoj od poruka navodi – „molim da kažete svojoj sestri da je on sada kandidat na izborima, ali da je svakako želi”. Rekao je i da će im obezbediti smeštaj i dobar provod u Splitu. Ali njihov sastanak sa devojkama nije održan.

Na tekst Večernjeg lista reagovali su i Ivica Puljak i Bojan Ivošević. Puljak je objavio na Fejsbuku: „Upravo sam saznao da je Luka Baričić, bivši gradski odbornik stranke Centar i osoba sa invaliditetom, žrtva gnusne onlajn prevare koju će sutra prijaviti policiji. Naime, nepoznata osoba ili više njih otvorili su lažni profil na aplikaciji za upoznavanje i lažno se predstavili našem odborniku koji je na ove poruke odgovorio eksplicitnog sadržaja, uveren da je u kontaktu sa osobom kojoj može da veruje i koja je sa njim razvila emotivan odnos".

Ovo je nešto najodvratnije što sam doživeo u politici i jasno mi je odakle dolazi. Luka Baričić je osoba sa invaliditetom, a „ljudi“ koji su to uradili iskoristili su najranjiviju temu da politički profitiraju, a to je seksualnost invalida. Ovako sofisticirane i organizovane akcije neće nas sprečiti da u Splitu izvršimo ono što smo zacrtali - uvođenje reda na svim nivoima. Naprotiv, daju nam još više snage da se borimo protiv najmračnijih među nama. Nikada nam nije bio cilj da se bavimo politikom da bismo ispunili svoje životne ambicije, već da iz hrvatske politike na svim nivoima izbacimo ljude kojima je povezanost sa kriminalom normalna stvar", rekao je Puljak i dodao da će o svim detaljima javnost obavestiti na sutra na konferenciji za štampu ovog slučaja.

O slučaju se oglasio i Bojan Ivošević na Fejsbuku:

„Izašao je tekst o mom kolegi koji je u privatnom razgovoru, sa jednom kako je mislio devojkom, poslao neke privatne slike i razmenio određene poruke, pa čak i da bi ga uverio da dođei izmislio razgovor sa mnom. Ispalo je da se radilo o prevari gde su ga iskoristili da dođu do mene tj. emotivno ga ucenjuju, pokušali su da dođu do mog eksplicitnog sadržaja kroz priču jedne sestre koja se interesuje za mene, a onda posle dva dana postaje posatje maloletna. važno je napomenuti da suprotno tvrdnjama jednog medija ne postoje nikakve eksplicitni snimci ili forografije koje sam ja posalo ili na kojima sam ja, a pogrešno je navedeno da je dotična osoba prekinula komunikaciju, već naprotiv ja sam prestao odgovorarati. Nakon sedam njegovih mlibi da komuniciram sa njimakako bi ga ta devojska posetila u Splitu ništa osim sprdanja na tu temu nisu dobili, iako su jasno tražili da se proča o seksu i šalju slike. Ovo krivično delo sigurno nema nikakve veze sa jednim parkingom o kome je isti novinar imao "eksluzivne" a kako je kasnije potvrđeno montirane snimke. Nijedan službenik gradske uprave koji nije u dobrim odnosima ni sa jednim upravnikom bilo kog parkinga nije pričao o ovome dva dana uz kafu. Ispratićemo vas do poslednjeg stuba gde ste opljačkali građane. Do poslednjeg.

Luka Baričić najavio je da je zbog sopstvene naivnosti žrtva gnusne internet prevare motivisane političkom situacijom u Splitu, a o detaljima slučaja će javnost obavestiti sutra na konferenciji za novinare.

Kurir.rs/Jutarnji