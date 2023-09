ALARMANTNO! ZEMLJOTRESI POGODILI SUPERVULKAN KOD NAPULJA: Ako bi eksplodirao, mogao bi da ubije milione ljudi! (VIDEO)

Vodeći italijanski vulkanolog Đuzepe De Natale upozorio je da bi mogla biti potrebna masovna evakuacija u gradu blizu Napulja, koji se nalazi na takozvanom supervulkanu pogođenim stotinama malih zemljotresa poslednjih nedelja.

Stručnjaci kažu da tamo nema neposredne opasnosti od erupcije, ali je bivši šef opservatorije Vezuv u Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju Đuzepe De Natale pozvao na hitne provere zgrada nakon ponovljene seizmičke aktivnosti koja pomera tlo za 1,5 centimetara mesečno, preneo je Rojters.

Zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je ovu oblast rano danas, što je najjači potres u poslednjih 40 godina na vulkanskom polju poznatom kao Flegrejska polja.

Kampi Flegrei, čije je ime izvedeno od grčke reči "gorenje", nalazi se preko puta napuljskog zaliva od Pompeja, gde je Vezuv usmrtio hiljade ljudi 79. godine nove ere.

Međutim, to je mnogo veći vulkan od Vezuva i ako bi ikada eksplodirao punom snagom mogao bi da ubije milione.

Campi Flegrei #volcano (Italy): seismic crisis resulted in M 4.2 quake yesterday, uplift has reached 15 mm o...: https://t.co/3RGCwQyJDw — VolcanoDiscovery (@volcanodiscover) September 27, 2023

Govoreći u ličnom svojstvu, De Natale je rekao da je poslednji put kada je Kampi Flegrei pretrpeo sličan nalet zemljotresa 1980-ih, oko 40.000 ljudi privremeno evakuisano iz obližnjeg Pocuolija, koji sada ima više od 80.000 stanovnika.

On je rekao da ako bi došlo do erupcije, to bi bila erupcija parne eksplozije, koje su uglavnom relativno slabe i bez nove magme, bar u početku.

Nakon potresa u sredu, na tom području nije bilo znakova strukturnih oštećenja.

Flegrejska polja – uspavani zmaj

U okviru Flegrejskih polja čija površina zauzima 13 km, nalaze se 24 vulkanska kratera i vulkanska brda koja su delom pod vodom,

Nastala su erupcijom vulkana pre oko 37.000 godina, kada je verovatno zbrisan značajan broj neandertalaca u Evropi i prokrčen put Homo sapijensu.

Druga i poslednja slična erupcija (20 puta jača od čuvene Vezuvljeve) odigrala se pre oko 12.000 godina, stvorivši manju kalderu unutar velike, u čijem se središtu danas nalazi Pocuoli.

„Ovakve oblasti, dok su u najvećoj eruptivnoj snazi, mogu biti izvor erupcija koje bi izazvale katastrofalne posledice na svetskom nivou, slične onim kakve bi ostavio veliki metorit“, upozoravao je pre desetak godina vulkanolog Đuzepe de Natale.

Erupcija bliža nego što se misli?

Zbog podizanja i spuštanja tla u Pocuoliju, gde se tokom 1968—1972. tlo podiglo za skoro dva metra uz niz manjih potresa, 30.000 ljudi je bilo evakuisano. Protekle decenije se zbog novog podizanja tla i hidrotermalnih aktivnosti pribeglo istim merama u više naselja.

Pošto je jedna grupa naučnika 2009. upozorila da se može očekivati eruptivni događaj narednih decenija, predloženo je bušenje tla do podzemne komore, kako bismo bolje razumeli šta se ispod dešava ali jegradsko veće je to zabranilo posle apela lokalnih stručnjaka zabrinutih da bi upravo to moglo pokrenuti erupciju.

Decembra 2016. aktivnost se toliko pojačala da su vulkanolozi i geolozi počeli ozbiljno da strahuju od neumitne erupcije, a Univerzitetski koledž Londona i Opservatorija Vezuva objavili su studiju koja je utvrdila da je erupcija bliža nego što se misli.

Kurir.rs/Sputnjik