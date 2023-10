"BIRAJU LJUDE KOJI SU SPREMNI DA DAJU ŽIVOT ZA OVE IDEALE" Bjegović o motivu bombaša u Turskoj: Za godinu dana ubili su 300 ljudi!

Dvojica terorista izvela su juče bombaški napad ispred zgrade ministarstva unutrašnjih poslova u Ankari, usled čega su lakše povređena dvojica policajca.

Jedan napadač se razneo, a drugog je ubila policija.

Dvojica terorista došla su autom do kapije Generalne uprave za bezbednost i izvela bombaški napad. Sve se dogodilo u centralnoj četvrti Kizilaj, na dan kada je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan prisustvovao sednici parlamenta koji se nalazi na kilometar od zgrade MUP-a.

foto: AP Burhan Ozbilici

Glavno javno tužilaštvo Ankare pokrenulo je istragu o napadu, u kojem se jedan bombaš razneo, kako bi se utvrdile informacije o napadačima i njihovim motivima, a predsednik Turske poručio je da "teroristi" nikada neće ostvariti svoje ciljeve.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije, koji je analizirao ovaj teroristički čin, jeste prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal.

Radnička partija Kurdistana (PKK) je preuzela odgovornost za ovaj napad, a da podsetimo da su oni proglašeni za terorističku grupu u Turskoj, celokupnoj EU, Velikoj Britaniji i Americi.

Shodno tome, Bjegović je nagovestio kolika je ovo opasnost po ceo kontinent:

- Poznato je da je terorizam najveća pretnja čovečanstvu u ovom veku i da je jako teško da se kontroliše. Svedoci smo u protekle dve decenije, da se teroristički akt može dogoditi bilo kad, bilo gde, bilo kome. Turska ima probleme sa terorizmom još od 1984. godine kada je upravo pomenuta partija (PKK) ušla u otvoren sukob sa Turskom tražeći neka svoja prava, s obzirom na to da Kurda ima 20% u celoj Turskoj. Time su tražili da budu drugačije priznati. Taj rat je trajao do 2013. godine, a otad su prešli na druge metode borbe, a to su upravo terorističke. Kao i u jučerašnjem napadu, oni prvenstveno šalju političku poruku, to je napad na Vladu i predsednika Turske.

01:06 BIRAJU LJUDE KOJI SU SPREMNI DA DAJU ŽIVOT ZA OVE IDEALE Bjegović o motivu bombaša samoubice: Za godinu dana ubili su 300 ljudi!

Potom je rekao da nisu svi pripadnici te organizacije članovi terorističkih akcija:

- Treba napomenuti da od kompletne Radničke partije Kurdistana, ne učestvuju svi u terorističkim aktima, to je jedan određen deo koga su nazvali Besmrtni bataljon. Očigledno u tom bataljonu biraju ljude koji su spremni da daju svoj život za više idealne, odnosno u ovom slučaju za njihovu slobodu. Jučerašnji napad nije imao preterano žrtava.

Nedugo zatim je podsetio kako je krenuo sukob ovakvih razmera PKK prema državi:

- Treba podsetiti, od 2015. godine je bio napad na Železničkoj stanici, tada je stradalo preko 100, a ranjeno preko 200 ljudi, praktično od tada kreće sukob sa PKK, a naročito 2016. godine kada je u jednoj godini bilo devet terorističkih napada, a ukupno 300 stradalih, prvenstveno nedužnih ljudi.

