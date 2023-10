"OVDE SE NE RADI SAMO O PUTINU" Miletić: Samo zbog OVOGA što i Srbija treba da ima, UBISTVO RUSKOG PREDSEDNIKA JE NEMOGUĆE!

Kuje se zavera za likvidaciju predsednika Vladimira Putina, a Ruska tajna služba pokrenula je istragu o tim navodima! To je preneo popularni Telegramov kanal, poznat po dobrim vezama s bezbednosnim strukturama u Moskvi!

foto: Kurir tv

Naime, kanalu je doušnik preneo kako mu je jedan agent tajne službe otkrio da je "dobio zadatak da ukloni diktatora".

O ovome su govorili gosti u studiju Kurir televizije Milorad Đošić, pukovnik u penziji i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

foto: Kurir Televizija, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AP/Libkos

Miletić podseća na atentate koji su uvek bili pretnja vođama sveta, pa ovaj momenat ne čudi:

- Uvek će svi da pogledaju na Ukrajinsku stranu. U situaciji gde ljudi gube najmilije u ratu mogu doći na ideju da tako nešto urade. SAD na primer imaju politiku da se predsednik drugih država ne ubija, tako isto i Velika Britanija i Francuska. Imali smo jedan krvavi sukob kod nas, i devedesetih kada su pretili MIloševiću, ali nisu to zaista pokušali - rekao je Miletić.

foto: Kurir Televizija, screenshot youtube/Fakty TVP3 Wrocław

Veliki je posao pred službama koje čuvaju predsednike.

- Nije toliko o ličnosti koliko se radi o instituciji i državi. Znamo kako je na društvo uticao atentat na Zorana Đinđića. Zaustavili su se neki državni tokovi koji su bili važni. Političari posle njega uplašili su se da idu na tu stranu. Dešavalo se da predsednik tokom Drugom Svetskom ratu umre sam! Dešava se, pa čak i korišćenje atomske bombe - istakao je Miletić.

Na pitanje voditeljke da li bi neko u Rusiji pripremio takav atentat, Miletić odgovara potvrdno.

- Imate dve brigade koje su tu, a stanovništvo u Harkovu je većinsko rusko stanovništvo... Unutar same Rusije postoje neke stvari kojih se Vladimir Putin plaši... Kompleksna je situacija. U velikim silama obaveštajni krugovi mogu daleko da dosegne. Srbija nema spoljnu službu. Imate spoljno obaveštajnu službu, pa unutrašnju službu i onda nakon toga službu koja je zadužena isključivo i samo za zaštitu predsednika, a u Rusiji je slično. Kobre bi kod nas čuvale predsednika i ratovale, a ovo je isključivo samo čuvanje predsednika - uporedio je Miletić.

02:11 OVDE SE NE RADI SAMO O PUTINU! Miletić o šansi da ubiju Putina: Samo zbog JEDNE STVARI koju Rusija IMA to je NEMOGUĆE

Miletić takođe smatra da je normalno da čovek njegovih razmera na takvom položaju ima dvojnika.

- Za neke sisteme je to uobičajena praksa zaštite. Čerčil je imao dvojnika. Kada je Atlantska Povelja potpisana Čerčil nije bio na tom događaju. Sada je takva situacija da medija ima previše, sve je otvoreno... Kada je urušen sistem Hadama Huseina pronađeni su njegovi dvojnici. Ali to je sigurno praksa, posebno u periodu kada nije bilo ovoliko tehnološkog napretka. Samo kod nas ljudi kažu "On radi za službu". Vi kada radite za službu ne možete ni porodici da kažete da radite za službu, jer ako kažete zaglavićete pet godina zatvora i platićete 250.000 dolara kaznu - rekao je Miletić, ukazavši na to koliko jedan sistem može biti ranjiv.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.