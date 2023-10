GAZA MOŽE DA BUDE SRAVNJENA SA ZEMLJOM Napad Hamasa je posledica zamrznutog konflikta!

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, na početku razgovora za Kurir ističe činjenicu da je Izrael za 48 sati mobilisao čak 300.000 rezervista, što ukazuje na spremnost izraelskog društva da uzvrati udarac.

- Rezervisti su se masovno i vrlo brzo odazvali do nivoa da se nisu trudili čak ni automobile da vraćaju kući, nego su ih ostavljali pored puta na putu do baza. Takođe, dosta prodavnica širom Izraela ne radi, jer su se radnici i vlasnici odazvali pozivu na mobilizaciju. I to dovoljno govori koliko su oni kao društvo spremi da uzvrate udarac na ono što im se dogodilo. Ko god da je isplanirao napad od subote je izazvao kontraefekat koji će sada, nažalost, da osete stanovnici Gaze i već ga uveliko osećaju sa ovim bombardovanjem.

NOVE GENERACIJE

Javnost i dalje ne može da razume kako je Hamas uspeo da izvrši napad ovako velikog obima, pojavili su se i snimci "makete" izraelskog kibuca gde su trenirali upada i to je prošlo potpuno neopaženo sa izraelske strane. Kako je to moguće, da li je Hamas imao pomoć sa strane?

- To je problem svih zamrznutih konflikata, to je bila jedna od grešaka vlade u Tel Avivu. Ignorisala je ignorisala pritivnika, misleći da će kupovinom vremena sa zamrznutim konfliktom problem da se reši. Političari zaboravljaju da sa zamrznutim konfliktom tokom vremena dolazi do radikalizacije novih generacija i svaka sledeća je borbenija jer smatra da je prema njoj u mladosti učinjena nepravda. Pitanje je da li su se hamasovci uvežbavali u samoj Gazi, jer ti snimci mogli su da budu napravljeni bilo gde. Kao što Britanija obučava Ukrajince na svojoj teritoriji neko je mogao da dođe na ideju da pokupi par hiljada tih boraca u poslednjih godinu dana i da ih obuči za napad ove vrste. Pojavljuju se navodi da su neki od njih uvežbavani u Libanu, što nas vodi ka Hezbolahu i Iranu. Teheran je lako mogao da prebaci jedan broj boraca brodovima u Iran. Čak se spekuliše i da je Iranska republikanska garda umešana u finansiranje, planiranje i egzekuciju. Neki su mogli da budu obučeni i u Libiji, vrlo lako, ona je blizu. Mogli su da dođu preko Egipta. Moguće je da je Hamas ispod radara izvršio obuku i da Šin Bet (izraelska unutrašnja obaveštajna služba prim aut) to nije primetio.

Ivan Miletić foto: Kurir televizija

Sve je izvesnija okupacija Gaze, u poslednjoj iz 2014. poginulo je oko 2.000 Palestinaca, ali cilj nije postignut i Hamas danas po nekim procenama ima 30.000 boraca pod oružjem, šta sada može da se promeni?

- Biće zanimljivo videti da li će ta invazija koja će očito da se desi biti poput ranijih koje nisu dale rezultate ili će se ići na nešto sasvim novo, a to je potpuna okupacija Gaze. Ne bi trebalo zaboraviti da u Izraelu postoji kazna za porodice učesnika u terorističkim aktivnostima da im se potpuno sruše kuće. Sada će biti prihvaćeno da su teroristi imali tamo utočište i da jednostavno ceo Pojas Gaze ima da se sravni sa zemljom u najgorem slučaju. Problem sa Gazom je taj što ona nije pod uticajem palestinskih organa vlasti, koje priznaju UN pa i država Srbija. Tamo je Hamas sve i svja. Ima svoju policiju, džamije i oni vladaju. Tu je napravljena enklava koja ima svoj sistem funkcionisanja, tamo živi i do 2,5 miliona ljudi.

BRUTALNO NASILJE

Naš sagovornik upozorava i da je u vakumu vlasti u pojasu Gaze prisutne i razne obaveštajne službe zemalja Bliskog istoka...

- Hamas se nametnuo u vakumu vlasti. Neko je opremio i naoružao njegove borce. Govori se čak i da u Gazi postoje fabrike u kojima oni sami prave ove rakete. Razne su informacije iz raznih izvora. Činjenica je da se napad ovakvog obima i sa ovolikom količinom nasilja, nikada ranije nije desio. Sama brutalnost koju su pokazali sa upadom u naselja, hvatanjem civila, ubijanjem onih koje nisu mogli da zarobe je ono što je razbesnelo same Izraelce.

foto: BELAL AL SABBAGH / AFP / Profimedia

Šta je opcija za Izrael?

- Šta god da radi Izrael mora da prestane sa tim i da pokuša da napravi udar kojim će poslati jasnu poruku svima na Bliskom istoku da ovakvi napadi više ne smeju da se ponove jer ako se to dogodi, po spirali nasilja, sledeći napad bi bio mnogo gori i sa više žrtava.

Šta nas očekuje u narednom periodu?

- Eskalacija sukoba, kopnena ofanziva i okupacija Pojasa Gaze, kao i kompletno drugačiju dinamiku događaja na Bliskom istoku, u zavisnosti od reagovanja Izraela, ali i regionalnih sila.

Srpski vojnici mogu da budu ugroženi Da li će odgovor Izraela doprineti perspektivi širenja sukoba na druge zemlje regiona? - Izraelske odbrambene snage su već navele da imaju žrtve na severu u dejstvima libanskog Hezbolaha, a tu je i Islamski džihad koji je takođe učestvovao u akciji pored Hamasa. Izrael šalje i oklopne jedinice prema Golanskoj visoravni, jer analitičari iz SAD, Kanade i Australije spominju opasnost da neki od jačih aktera zatraže od Sirije da se umeša u sukob i izvrši napad sa severne strane. Tu onda može da nastane problem vezan i za Srbiju jer mi imamo vojnike u UN, koji mogu da budu uhvaćeni u unakrsnoj vatri na liniji razdvajanja. Ranije se često dešavalo da pripadnici UN imaju gubitke.

(Kurir.rs/Aleksandar Petrović)