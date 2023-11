"IMAJU DOZVOLU DA REŠE PALESTINU" Gosti Kurira otkrivaju ŠOKANTNE stvari: Izrael svaku osobu koja napravi OVU grešku - UKLANJA!

Izrael je objavio da su njegove snage napale naoružane pripadnike Hamasa unutar velike mreže tunela islamista ispod Gaze, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu odbacio pozive na prekid borbi kako bi se ublažila humanitarna kriza u palestinskoj enklavi.

Tuneli su ključni cilj za Izrael dok širi kopnene operacije unutar Gaze kako bi uništio vladajući pokret Hamas.

Profesor dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije, u razgovoru o ratu Izraela i Palestine.

Nadoveza se prisetio istorije Izraela i sveta od pre sto godina do danas, odnosno kako je do sukoba Izraela i Palestine uopšte došlo, a priključio se i Zoronjić, osvrnuvši se na rastući antisemitizam u svetu i nemoć UN da utiče na prekid sukoba.

Pozivaju se na antisemitizam - ko priča protiv toga, gledaju da ga UKLONE!

- Mislim da je Izrael dobio zeleno svetlo da konačno u budućoj mirovnoj konferenciji reši Palestinsko pitanje. Izrael vidi šansu da to pitanje zauvek skine mogućnost stvaranje palestinske države. Dobar deo palestinskog stanovništva će se raseliti u okolne države, a ranije sporazume o samoupravi Palestine, skinuće sa dnevnog reda tako da će ubuduće dati samo neku "kulturnu autonomiju". Izrael ima šansu da ostvari svoj cilj - rekao je Nadoveza, a Zoronjić dao svoje mišljenje:

- Izrael ima etiketu večite žrtve, konstantno se pozivaju na to i na antisemitizam i gledaju da svaku osobu koja priča protiv toga uklone. Mnogo se brže lepe te etikete antisemitizma. Osim tih samih rezolucija... Nemamo rezonsko razmišljanje UN-a, meku moć koju Ujedinjene nacije treba da imaju i danas se to najviše vidi. Neko ko je znatno jači od nekoga koga napade ima mnogo više uticaja i vojske, a UN ne mogu tu ništa da učine - rekao je Zoronjić.

Sve je sada izašlo na videlo, nastavio je:

- Ne vidim put do mira vojnim putem iz prostog razloga što je postojao Hamas i ranije. Uništavanje svakog vojnika Hamasa, stvoriće za nekoliko godina vojnike koji će iz dna duše da mrze Izrael i da se bore protiv jevrejskog naroda. To je takva ideologija, koja neće posustati ako je pobedite i mlađi dečaci će da se regrutuju, tako da nema tu rešenja vojnim putem - smatra Zoronjić.

Nadoveza vidi problem u Evropi jer nema jasan stav prema ovom ratu.

- Stvar definisanja je kako Evropa vidi ovo. Evropa je ugroženija i ovim ratom vrši svoje samouništenje. Događaji se dešavaju ciklično. Znači neko to kordinira, da bi se širio strah. Problem Evrope je što nemaju jasan stav o tome. Oni to definišu kao prodor, a ne kao neki viši civilizacijski cilj Izraela. Evropa nema tu jedinstven stav. I dalje je to terorizam Islama umesto istorijskih ciljeva, koji naginju ka Evropi. Slično je kao Otomanska imperija! Sve dok ne dođe do moja vrata, 1683. godine kada su Turci došli do Beča e onda se Evropa digla! Ovi događaji će se ponavljati - smatra Nadoveza, dok se Zoronjić slaže:

- Kažu osam do devet miliona ljudi je u Francuskoj koji su zapravo Arapskog porekla, a zamislite koliko ih ima bez dokumenata! To je izazov za Francusku. Ako je Francusko društvo toliko podeljeno na Katolike i Arape, ne čudi da će da skoči i antisemitiza, a to je pitanje za budućnost Francuske i čitave Evrope, jer će Islam pokušati da se širi na čitav svet. Za sada ne razmišljaju o tome dok im ne dođe ispred vrata, i to je sudar dve kulture. Ovi ratovi su se uvek dešavali nakon nekoliko stotina godina - istakao je Zoronjić.

