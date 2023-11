"IZRAEL RATUJE KAO DA UNIŠTAVA GAMAD, OVO IM JE TAKTIKA!" Eksperti tvrde: SUKOB ĆE TRAJATI DO 3 MESECA, ali Hamas će se oporaviti

Rat Izraela i Hamasa je nemilosrdan i krvav, a sudeći prema otpornosti i neposustajanju obe strane, trajaće dugo.

Izraelske odbrambene snage su krenule kopneno na Pojas Gaze i počeli su da uništavaju tunele Hamasa.

Palestinci su izgradili razgranatu mrežu podzemnih tunela koje koriste za sklonište, ali i za prolaz i napade ka Izraelu. Veruje se da su tuneli duboki do 30 metara i dugački oko 500 kilometar. Procene su da ih ukupno ima čak 1.300.

Gosti voditeljke i urednice Usijanja, Silvije Slamning, bili su Boško Jakšić, novinar, Stanko Vasiljević, general, i prof. Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka.

- Teroristički akt koji su uradili Hamasovci je za svaku osudu. Tu moramo razdvojiti da ste Palestinski narod ne poistovećuje sa Hamasom. Izrael ima pravo da se brani i mora da se brani, ali ovo je prekomerna upotreba sile. Ovo je jedna odmazda koja odnosi velike civilne žrtve - naveo je Vasiljević.

foto: Kurir televizija

Koprivica se osvrnuo na izraelski način ratovanja.

- Ja bih ukazao na način vođenja rata izraelske vojske. Pozivam se na današnje vesti devetog jevrejskog kanala, na ruskom jeziku. Dakle, izraelska vojska je pozvala civile da odu sa severa enklave na jug. Pri čemu su bombardovali dok su išli na jug. Rekli su da oni koji su ostali na severu, oni se solidarišu sa teroristima, dakle oni su legitimna meta. Druga stvar koja je rečena, a bila je potpuno neverovatna je kako napreduje izraelska vojska. Citiram tog novinara "ona napreduje tako što u četvrti koja je pred njima niko ne ostaje živ" - rekao je Koprivica i dodao:

- To je način ratovanja gde se ide na 0 gubitaka po cenu da ništa ne preživi od onoga što se nalazi ispred vaše vojske. To zapravo nije rat. Postoji etika rata, niko u rusko-ukrajinskom ratu ne ratuje tako. To rade oni koji su tehničko nadmoćniji, to je ono što rade oni koji uništavaju gamad. Oni ovde na taj način ratuju. Oni su danas presekli enklavu na dva dela. Mislim da taj rat neće biti dug kada je reč o borbenim dejstvima.

Koprivica je potom naveo njegovo mišljenje kada ovaj rat na Bliskom istoku može biti završen.

- Procene izraelskih stručnjaka je da ovaj rat neće trajati duže od 2 do 3 meseca. Hamas ne može da se suprostavi ovom načinu ratovanja Izraela. Ono što je važno u ovakvom vođenju ratovanja je da kada se završe borbena dejstva, civili neće imati gde da se vrate. To je i ideja onih koji vode rat - rekao je.

foto: Kurir televizija

Jakšić se dotakao razgranatih palestinskih tunela sa kojim se sada suočavaju izraelske snage.

- Mislim da sa ovim operacijama koje je Izrael pokrenuo, tuneli će biti u značajnoj meri neutralisani. Ali ne zaboravimo da bez obzira na inferiornost Hamasa kojem će trebati dosta vremena da se oporavi od ovoga što sada preživljava. Da će se on oporaviti i da će njegovi iranski saveznici omogućiti novo naoružanje. Da će stići pare iz Katara ili drugih zemalja i da će se tada kopati novi tuneli. Tako da to može da bude perpetuum mobile te vrste podzemno gerilskog ratovanja. Za sada je velika verovatnoća da će značaj tunela biti značajno umanjen izraelskim akcijama - rekao je Jakšić.

