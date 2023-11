RODITELJI PREKLINJU HAMAS DA IM VRATI DECU: Ovo su 32 deteta koje su militanti odveli u tunele pod Gazom (FOTO)

Roditelji preklinju da se 32 dece, među kojima je i devetomesečni Kfir, koji su oteti i odvedeni u tunele Gaze 7. oktobra, vrate kući. Kfir je otet sa svojom majkom i starijim bratom, a trenutno nije poznato da li su živi.

Važno je naglasiti da izraelska i palestinska deca nisu neprijatelji jedni drugima.

foto: Printscreen

Kfir Bibas je počeo puzati oko 7. oktobra, istražujući svet oko sebe. Tada mu je bilo devet meseci. Njegovo ime na hebrejskom znači "mladunče lava". On je najmlađa žrtva otmice trideset i dvoje izraelske dece od strane Hamasa u krvoločnom napadu na kibuce pre gotovo mesec dana. Najstariji oteti imaju 17 godina, petero od njih je u toj dobi.

Ovih 32 nevina lica, koje je prvi objavio engleski San, nisu ni vojnici ni političari, već najnevinija bića na svetu. Mnogi od njih još ne mogu ni znati šta im se dogodilo, a pogotovo zašto. Njihovi roditelji se pitaju isto - zašto?

Ne zna se da li su im deca živa. Oni su odvedeni iz svojih domova 7. oktobra u tunele ispod Gaze, takozvani "Gaza-metro". Kasnije su se pojavile nove fotografije neke od dece iz tih tunela na društvenim mrežama, što dodatno lomi srca roditelja. Hamas poručuje roditeljima da obuku decu u molitvenu odeću, dodatno produbljujući njihovu agoniju.

foto: Printscreen

Ovo su imena neke od dece: Emilia Aloni (5), Raz Katz Asher (4), Aviv Katz Asher (2), Ofir Engel (17), Erez Kalderon (12), Avigail Idan (3), Yuval Engel (11), Eitan Yahalomi (12), Noam Avigdori (12), Amit Shani (16), Yuly Konio (3), Sahar Kalderon (16), Hila Rotem-Shoshani (13), Ema Konio (3), Tal Goldstein-Almog (9), Agam Goldstein-Almog (17), Gal Goldstein-Almog (11), Ofri Brodutch (10), Gani Yahel Shohami (3), Noam Or (17), Or Yaakov (17), Yuval Brodutch (8), Ariel Bibas (4), Kfir Bibas (9 meseci), Mia Leimberg (17), Dafna Eyakim (15), Yagil Yaakov (13), Uriah Brodutch (4), Nave Shoham (8), Alma Or (13), Zachri Ohad Munder (9), Ella Eyakim (8). Ne zna se tačno gde su, u kakvom su stanju ili da li su živi.

Ovaj snimak, koju je objavio San, prikazuje dramatične scene. Dečaka koji se opire hamasovcima koji ga odvlače, majku Shiri (32) koja grčevito drži svoje sinove Kfira i Ariela, i sve troje okružene naoružanim hamasovcima. Ne zna se tačno šta se desilo sa ocem dece, Yardenom, koji je bio napadnut čekićem tokom napada na njihov kibuc Nir Oz i koji je krvario. Nije poznato da li je zajedno sa svojom porodicom ili negde daleko od njih. Shiri je izbezumljena, u šoku, okružena naoružanim hamasovcima.

- Podelite, neka ceo svet vidi! - poručila je Shirijena porodica za San.

- Ariel voli traktore i motocikle, dete koje večito trči i juri, i stalno želi da se penje negde. Kfir se uvek smeje i želi da se grli celo vreme. Tek je počeo da puže. Nemoguće je da bilo ko može, i želi uzeti dete kao taoca - poručila je za medije tetka ova dvojice otetih mališana, Yardanova sestra Ofri Bibas Levi (37).

foto: Printscreen

"Vratite našu decu kući!" je najčešći slogan na izraelskim društvenim mrežama ovih dana. U smrtonosnom terorističkom napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra, najmanje je 242 osobe brutalno oteto iz svojih domova, među njima bolesni, starije osobe i deca.

- Od 242 taoca, najmanje 33 su dece, od kojih najmlađe ima deset meseci. Desetoro otete dece je mlađe od pet godina. Neki od njih su oteti sa svojim porodicama te ostaje samo nada da su u zarobljeništvu zajedno. Nekima od njih roditelji su ubijeni pred očima, a oni su brutalno odvedeni u zarobljeništvo te ne postoje informacije o njihovom zdravstvenom stanju, i da li su uopšte još živi - poručuju iz Ministarstva spoljnih poslova Države Izrael za 24sata.

- Kreveti zjape prazni, roditelji, braća, sestre i rodbina čekaju vesti o najmilijima. One ne dolaze. Hamas dosad još nije dozvolio predstavnicima Crvenog krsta da kontaktiraju otete. Među taocima ima i starijih osoba, od kojih je 18 starije od 75 godina, sa zdravstvenim problemima. Oteto je i 26 stranih državljana. Hamas je oslobodio četiri taokinje zasad, punoletne žene, a tokom akcije IDF je spasio i petu - zaključuju.

foto: Printscreen

Na trgu u Jerusalimu postavljeno je preko dvesta praznih drvenih kreveta, simbolizujući prazne krevete otetih. Među krevetima stoje i dečji kreveci, koji već gotovo mesec dana nisu u svojim domovima, sa svojim roditeljima. Nisu, i ne mogu biti zaboravljeni - poručuje izraelska javnost koja traži da se deca što pre vrate kućama.

- Šta god da Hamas otmicom dece želi postići, deca su bila, i ostaće nevina i nedužna, nikako upletena u ovaj rat - poručuju očajni roditelji.

Deca, nastavljaju, nisu ni po čemu kriva niti povezana s konfliktom, nisu vojnici, zato apelujemo na Hamas da ih odmah oslobodi, poručili su roditelji još jednom u sredu uveče.

Hamas drži decu negde u 500 kilometara tunela ispod Gaze. Istovremeno, gore na površini, Izrael je u pešačkoj ofanzivi na Gazu.

Neke od slika pokazuju život dece pre užasa koji im se dogodio. Ozarena mama Shiri drži svoga Kfira, bebu od par meseci, neka je zabava u toku.

Na drugoj fotografiji Mayaan (50) sa svojim devojčicama Dafnom i Ellom, prvoj je 15, drugoj osam godina, i one su među otetom decom, čija je sudbina nepoznata.

- Ko otima decu, gde u svetu iko ima pravo na to? - pita se majka Mayaan u svojoj ogromnoj teskobi. "Ko otima decu...?", ponavlja svoje pitanje u kameru svetskih medija. Videla je, naime, fotografiju svojih devojčica na dušecima u tunelu ispod Gaze, Hamas ih je objavio na društvenim mrežama. Uz fotografiju grozomorna poruka na arapskom: "Obucite ih u molitvenu odeću...", ruganje jer su devojčice u svojim pidžamama.

Teško je zamisliti osećanja ove majke dok gleda tu fotografiju. Želela je da je San ipak objavi, kako bi došla do čitavog sveta. Ispričala je kako su devojčice u vreme napada bile kod svoga oca, par je razveden. On je živeo blizu granice s Gazom, slavio se 72. rođendan tog kibuca, Nahal Oza. Otac devojčica, njegova nova partnerka i njen sin tinejdžerske dobi su ubijeni. Devojčice su odvedene u Gazu.

- Hamas ih je sve trebao osloboditi istog dana. Zaboga, deca nikome nisu ništa učinila - zavapila je majka Mayan, službenica na aerodromu. Ponavlja ono što i drugi roditelji svakoga dana poručuju:

- Naša deca nisu vojnici, nemaju veze s konfliktom, oslobodite ih.

Očajna majka Mayaan je rekla:

- Ne otimaju se bebe i mala deca. Moja deca su preslatke, dobre devojčice koje vole TikTok i Snepčet, i koje želim imati kod kuće.

Sva ova deca su pre 7. oktobra samo želela igru i igračke, bavila su se sportom, družila se sa prijateljima, maštala o prvim ljubavima. Niko od ove dece nije želeo rat i užasne događaje na obe strane.

Međunarodni odbor Crvenog krsta, zajedno sa mnogim drugim organizacijama, traži oslobađanje dece. Traže od Hamasa mogućnost da njihovi predstavnici posete otetu decu i ostale zatočenike u tunelima, kako bi proverili u kakvom su zdravstvenom stanju, i da li su uopšte živi.

Kurir.rs/Republika/San