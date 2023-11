"IZRAEL SVE ŽEŠĆI, VISOKI ZVANIČNIK PREDLOŽIO NUKLEARNO REŠENJE ZA GAZU!" Todorov: Optužuju i UN da je na strani Palestine?!

Posle gotovo mesec dana najvećih sukoba Izraela i Hamasa, palestinske ekstremističke grupe, izraelska vojska je saopštila da je potpuno opkolila grad Gazu i „presekla" Pojas Gaze na dva dela - severni i južni.

U najnovijem saopštenju, izraelska vojska je navela da su njene snage stigle do obale i najavljuje još snažniju kopnenu akciju u severnom delu Pojasa Gaze. Dodaju i da će nastaviti da „dopuštaju koridor" za stanovnike severnog pojasa Gaze i grada Gaze da idu na jug.

Dok Izrael pojačava napade na Gazu u cilju potpunog uništenja Hamasa, administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena tvrdi da radi na uspostavljanju humanitarne pauze sukoba.

Izrael je poručio da je napredak u oslobađanju talaca preduslov za bilo kakvu pauzu u njihovoj ofanzivi na palestinsku enklavu u kojoj su stigli do morske obale i i podelili time Pojas Gaze na severni i južni deo.

Izrael bombarduje Pojas Gaze od 7. oktobra kada je u napadima Hamasa ubijeno 1.400 ljudi, a više od 200 osoba kidnapovano i odvedeno u palestinsku enklavu. Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze, kojim upravlja Hamas, objavilo je da je više od 9.700 ljudi ubijeno od kako je bombardovanje počelo.

Koje zemlje podržavaju Izrael, a koje osuđuju odmazdu? Zašto je izraelska vojska izvela vazdušni napad na izbeglički kamp Džabalija? Da li se mreža Hamasovih tunela prostire i ispod najvećih bolnica? Kakve pretnje stižu iz Jordana?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Dragoljub Kojčić - politički filozof, Veselin Šljivančanin - oficir u penziji i Đorđe Todorov - Centar za društvenu stabilnost

- U svakom sukobu se pominje ta reč genocid iako postoji precizna definicija šta to znači. Moja saznanja koje imam preko medija Izrael jeste bio izazvan da preduzme neku operaciju protiv Hamasa, jer su oni prvi počeli i naneli veliko zlo Izraelskom narodu. To je bilo zaista stravično. Meni samo nije jasno kako je tako moćna država kao što je Izrael dopustila da se tako nešto desi - rekao je Šljivančanin i dodao:

- Ne idem putem zavere, ali je zaista to možda urađeno da bi Izrael mogao da radi ono što ovih dana izraelska vojska radi. Tamo najviše ginu civili, jer ta Palestinska država. oni nisu moćna država koja može da ima svoju vojsku i organizovani sistem zaštite. Ubijeno je 4.800 dece, a da je poginulo samo jedno to bi već bilo mnogo. Vojska koja hoće da uništi teroriste ne bi smela da ubija civile, a pogotovo decu.

Kojčić je istakao da je zloupotreba civila na delu sa obe strane:

- Izvesno je da se primenjuju različite taktike jer vojni sukob nije samo vojni nego ima šire implikacije. Naravno da je zloupotreba civila prisutna sa obe strane. Sve strane u ratu pokušavaju da koriste civile za svoj nastup pred međunarodnim političkim forumima. Taj konflikt na terenu je bitan, ali i ono što će se događati u svetu ima jednaku važnost iako savet bezbednosti nema više onaj autoritet koji je imao ranije.

Konstatovao je da od napada na našu zemlju 1999. godine globalni pravno-politički poredak urušen:

- U vreme hladnog rata je postojala kakva takva predstava svetskog mira. Od 1999. kada je napadnuta naša zemlja ne postoji više ta vrsta pravno-politčkog poretka. Mislim da Izraelu nije odgovaralo da dođe do konflikta jer su bili na pragu arapskog sporazuma koji je inicirao Kušner. Kako je rekao Gutijereš, ovo se ne događa u istorijskom vakumu. Postoje duboke predigre koje traju stotinu godine i tu nema nevinih.

Todorov smatra da Izrael pojačava retoriku koja je sve žešća.

- Gaza je pod blokadom pomorskom, vazdušno već dugi niz godina. UN su govorile o svojevrsnoj psihozi u Gazi i humanitarfnoj katastrofi još pre ovoga. Čujemo Izrael koji se žestoko obrušio na UN sa optužbom da su sredstva koja su od njih dolazila u Gazu korišćena za izgradnju Hamsovih tunela - rekao je Todorov i dodao:

- Nije tajna da se veliki novac i iz islamskih okolnih zemalja sliva u Gazu. Izrael je otišao toliko daleko da tvrdi da UN nema pristrasnosti već da su stali na stranu palestinskog naroda. Čuli smo ministra nasleđa kulturne baštine Izraela koji je rekao da je jedino rešenje za Gazu nuklearno oružje. Netenjahu ga je suspendovao, ali ipak to govori do koje je terminologije otišao Izrael i da je to veoma žestoko.

