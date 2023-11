"ŠTO VIŠE ŽRTAVA - VIŠE REGRUTA ZA VEČITI RAT" Vujović: Mosad je pogrešio 7. oktobra! Koprivica: Nije tačno, ZNALI SU ŠTA RADE

Arapske zemlje zahtevaju hitni prekid vatre u Pojasu Gaze, dok SAD upozoravaju da bi to samo omogućilo Hamasu da se pregrupiše. Obilazeći bazu izraelskog vazduhoplovstva, premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da Izrael neće pristati na prekid vatre u Gazi dok Hamas ne oslobodi taoce koje drži.

foto: Adel Al Hwajre / Zuma Press / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je neprijatelju da izbaci termin prekid vatre iz rečnika. On je istakao da se ovo odnosi na izraelske neprijatelje i prijatelje, i dodao je da će Izrael nastaviti sve dok ih ne pobedi, jer kako kaže, nemaju alternativu.

O ratnim dejstvima i odnosima Izraela i Palestine razgovaralu su u jutarnjem programu profesor Časlav Koprivica, FPN i Nikola Vujović, novinar Kurir TV.

foto: Kurir tv

Vujović, koji je u prethodnoj nedelji iz Tel Aviva prenosio gledaocima direktna dešvanja iz ratom zahvaćenog Izraela, započeo je razgovor izjavom da ko je živeo u periodu devedesetih u blizini - i na Kosovu i Metohiji 1990. godine može da razume šta se dešava i kako se život odvija u Izraelu.

foto: Kurir tv

- Izraelska vojska je sve vreme bila sa nama - rekao je Vujović.

Koprivica se pridružio razgovoru, osvrnuvši se na rat u Ukrajini, izjavom da su i u ovom ratu i te kako angažovane efektive koje se pozivaju na svemirsku komponentu.:

- Budući da sve vreme se sateliti NATO pakta koriste u ratu u Ukrajini, rat na teritoriji Izraela neće presuditi svemirski faktor. Iako su Suniti započeli ovaj rat, odnosno Palestinci, a ne Šiti, to govori o podeljenosti Arapa. Jedino ko je pružio solidarnost Hamasu to je Hezbolah - Iran. Verovatnoća proširenja sukoba je mala, jer je Amerika već delovala preventivno. Iranska elita već godinama govori da im je to legitimni cilj. Videli smo da je američki predsednik Bajden rekao da treba doći do prekida vatre, ali i dalje podržavaju Izrael - smatra Koprivica.

02:18 NIJE OVO SAMO VERSKI RAT Gosti u jutarnjem programu u komplikovanoj debati o Izraelskoj odmazdi nad Gazom

Vujović je podsetio da je primarni cilj Izraela Hamas:

- Oni neće stati dok Hamas ne bude uništen. To je njihova retorika, čak ih i ne nazivaju pravim muslimanima jer ni Islam ne podržava ubijanje bez razloga... Imao sam priliku da upoznam bivšeg šefa Mosada, koji je 30 godina pre toga rekao da je njegovo mišljenje da je Mosad pogrešio 7. oktobra i da Netanjahu treba da se povuče... - ispričao je Vujović, a Koprivica istakao da je greška te vrste nemoguća iz sledećih razloga:

- Mosad je spoljna obaveštajna služba i mislim da je ovo namerno dopušteno da bi Izrael likvidirao palestinsku enklavu. Ako pogledate granicu između Libana i Izraela, videćete da je ona osposobljena za nadgledanje druge strane. Tako je i na pojasu Gaze. Imali su i informaciju i sa egipatske strane, koju su prećutali. Posle pokolja 7 i 8. oktobra oni su dobili legitimitet da mogu da se osvete, tako da mislim da je sve ovo koordinirano. Oni sravnjuju sve sa zemljom, Hamas neće dugo izdržati u ovom sukobu, i to sa tunelima neće biti dobro završeno, ako vi ne možete da izađete na površinu i da se borite - rekao je Koprivica i podsetio:

- Uništavaju infrastrukturu tako da stanovništvo neće imati gde da se vrati, a moglo bi da se tumači kao prisilno otseljenje - genocid. Treba da postoji Palestinska država. Ko će uložiti u uspostavljanje infrastrukture i to gde će ti ljudi živeti? Pitanje odgovornosti Netanjahua se odlaže do završetka rata. Ako se upostavi vlast radikala, što je verovatno... Najveći iznos civilnih žratava broje se za sada, oko 1.400, dok žrtve koje su ugljenisane nisu još uvek identifikovane, niko neće moći da opravda sve to - istakao je Koprivica.

foto: Kurir tv

Vujović ističe da Izrael "samo" brani svoju teritoriju, naglasivši da je to zvaničan stav Izraela.

- Njihov stav je da Hamas mora biti očišćen. Ima jako gnusnih slika koje su nam puštali, gde Hamasovac tupom motikom već mrtvo telo pokušava da obezglavi. Od ministra sam dobio odgovor da oni pet minuta ranije javljaju civilima da će napasti. Na moje pitanje šta civili mogu da urade za pet minuta, on je rekao da uzmu svoje stvari i sklone se, jer Hamas koristi civile kao živi štit. Oni ne kriju ništa. Ne kriju da imaju pomoć Amerike, da ima civilnih žrtava, a da je sekundarni cilj oslobađanje talaca... Izrael je okružen muslimanskim zemljama i zato i gledaju na sve kao na verski rat. Oni objašnjavaju i upoređuju situaciju sa ratom Nemaca i Francuza koji je bio oko teritorije i zato su mogli da se pomire, ali rat Izraela i Hamasa - je verski rat i zato neće moći tek tako da se pomire - rekao je Vujović, na šta se Koprivica ne slaže:

- Postoje Palestinci pravoslavci koji su protiv Izraela, postoje pravoslavci u Libanu koji podržavaju Hezbolah, tako da to nije samo verski rat, nego ima i tu komponentu, međunacionalnog rata. Nije to samo rat muslimana i judeizma... Tačno je da Hamas koristi ljude kao štit, a u javljanju civilima pet minuta ranije da će biti napadnuta infrastruktura, kako ćete vi saznati da će vaša zgrada biti cillj ako se Izrael potrudio da ne radi internet, da ništa ne radi, kako oni to njima jave!? Što bude više žrtava, oni koji prežive sve ovo biće regrutovani za "večiti rat" - istakao je Koprivica.

