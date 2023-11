"SVE UKAZUJE NA VELIKU KATASTROFU, ZNAM TAJ OSEĆAJ" Vujičić za Kurir: Ovaj VIKEND će biti kritičan - oseća se da se SPREMA NEŠTO!

U studiju Kurir televizije, ovog jutra, gostovali su politički analitičar prof. dr Stevica Deđanski i novinar "Novosti" Dragan Vujičić i razgovorom o ratu koji se zahuktao na Bliskom Istoku i koji, kako izgleda, ne vodi skorašnjem miru započeli program uživo.

foto: Kurir tv

Deđanski započinje razgovor izjavom da su ogromni pritisci naroda svuda u svetu, da se rat zaustavi, a "u momentu kada se umeša Hezbolah, počeće haos".

- Ako se istovremeno otvori napad iz Libana, ostaje jedino da se baci nuklearna bomba. Ne može da se vodi rat istrebljenja, jer to otvara mogućnost da se vode ratovi svuda. Vidite, trenutno na Bliskom Istoku svi traže rešenje da se ne uvuku u rat. Ni Saudijskoj Arabiji, ni Irani ni Kataru... Amerikanci sa svojom šatl diplomatijom isto ide u prilog da to spreče. Ceo kamen spoticanja je prekomerna upotreba sile nad civilima. Ludaci iz Hamasa koji otimaju civile i ubijaju ih, trebaju i biti ubijeni, tačka. A to ne znači da treba da se ubijaju nedužni civili, sve to provocira zemlje u okolini da počnu da razmišljaju o uključenju - rekao je Deđanski.

01:27 SVE OVO PROVOCIRA OKOLNE ZEMLJE DA SE DIREKTNO UKLJUČE U SUKOB

Primetivši da, ukoliko ne krene ka smirivanju situacije, on ne vidi dobrom po čitav svet.

- Dva, tri kongresmena su rekla da treba da se ide ka miru, Izrael kaže da neće prekidati vatru, Amerika je tražila prekid vatre, a onda čitamo kako im SAD nude 14 milijardi dolara pomoći! Na nezavisnim telegram kanalima može se videti ogroman protest građana koji vrše pritisak, a ako se umeša Hezbolah, tad počinje haos... Imam prijatelje među Jevrejima i Palestincima... Ali mudžahedini su nama sekli glave u BiH... Izrael je priznao Kosovo, a Palestina nije... Znači, ne znaš šta da misliš. Nađi teroristu koji je zaslužan za smrt, a ne da ubijaš civile. To će otvoriti sve zemlje sveta da se uključe... - pribojava se Deđanski.

05:23 SUDEĆI PO ISKUSTVU OSEĆAM! TENZIJA SE PENJE I OVU STRAVIČNU KATASTROFU MOŽE ZASENITI SAMO VEĆA KATASTROFA!

"Teško je u ovim trenucima za arapski svet", uključio se u razgovor Vujičić, a "zatamnjenja ekrana su ogromna".

foto: kurir tv

- Mi smo imali sada juče na FOX news-u da ako neko kaže nešto protiv Izraela, snosiće posledice, znači svuda je na ivici žileta i na granici građanskog sukoba... Ovo je nešto neverovatno šta se događa, pogledajte tu humanitarnu katastrofu. Pojas Gaze je okupiran, a teroriste si mogao loviti i posle. Ljudi žive tamo i od 1947. čekaju da se uspostavi država. Tamo nema ničega, ni hrane, ni lekova, ničega za dva miliona ljudi! Znači svi ti ljudi umiru pred našim očima! Koliko je samo dece, koliko ih je zatrpano? Ovde imamo 8.000 potvrđeno mrtvih, plus neznano zatpanih plus 50.000 trudnica registrovano pre 7.oktobra. Ovaj vikend će biti jako kritičan za celu Evropu i ceo svet. Tenzija raste i tačno se oseća! Tačno osećam kako to ide kada dođe ovo - rekao je Vujičić, na šta se Deđanski složio:

- Uvek je bio ogroman haos pa je došlo do sređivanja. Mora da dođe do velikih promena, pravi se više polova. Evropa je haos, a Amerika to zna i hoće da učvrsti svoju poziciju i širi uticaj prema Kini - Koreja, Japan, Filipini, Australija i to ako dođe do borbe sa Kinom... Kada je to tako, Rusi kažu, dobro, ako vas ovo interesuje nas zanima naše okruženje, e sad niko nije spreman da popusti i zato će doći do haosa i ja se bojim tih tenzija! Sve je to počelo kršenjem međunarodnog prava, počevši od Izraela. Kada su bombardovali Srbiju, šta je bilo? Ništa, pa onda Sirija, pa ništa... I sad su kao svi odjednom iznenađeni... - rekao je Deđanski i osvrnuo se na izjave Amihaja Šiklija, ministra za dijasporu Izraela koji je ukazao na tačan broj Hamasovaca i njihove pozicije:

- Sad odjednom Izraelci sve znaju, a kao nisu znali da ide 5.000 raketa na civile. Ne mogu da zaključim, da li su namerno dopustili sve 7.oktobra da bi očistili Gazu? A sad, odjednom, sve znaju!

