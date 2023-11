"HAMAS SE PREVARIO, HEZBOLAH ZBOG OVOGA ODUSTAO OD NOVOG FRONTA" Časlav Koprivica ubeđen: Izrael je sve unapred isplanirao

Danas je 28. dan sukoba Izraela i Hamasa, koji je započeo napadom pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamas na jug zemlje iz Pojasa Gaze 7. oktobra.

Prof. Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o potencijalnoj mogućnosti istebljenja Hamasa kome se nadaju Izraelci.

- Ako ova enklava bude likvidirana, to će biti tom stanovništvu ozbiljna kompromitacija u njihovim očima. Sigurno je da će ovolike žrtve Palestinaca roditi mržnju, lai Izrael nikada nije bio u iluziji o tome šta arapi misle, a pogotovo Palestinci, o njima. Ovog puta, čini mi se, razlikuje se situacija. Hamas se u proceni prevario u 2 stvari. Prvo, očigledno je bila neka vrsta kordinacije sa Hezbolahom i trebalo je da se otvori drugi front - navoe je Koprivica i dodao:

- To bi se verovatno desilo da Amerikanci momentalno nisu poslali 2 nosača aviona. Dakle, bilo je reči da kada počne kopnena ofanziva da će Hesbulah da interveniše. Modus operandi Palestinaca je bio takav da i kada su imali više žrtava, oni su se smatrali pobednicima jer su smatrali da svojim žrtvama regrutuju nove. To je za njih sveti rat, tu nema govora.

Koprivica se potom osvrnuo na 7. oktobar i pokolj koji je izvršio Hamas.

- Zašto je došlo do tako lakog i masovnog prodora Hamasa i islamskog džihada na teritoriju Izraela? Prošli put sa pretpostavljao, ali sada sam još uvereniji da je to bilo dopušteno da bi Izrael imao izgovor da likvidira ovu enklavu. To je obostrani cinizam. Izrael sebe predstavlja kao civilizaciju, a njih kao varvare. Ali vi kada dopustite da vam pokolju preko 1.000 civila, a imate signale da se nešto dešava i ništa ne preduzmete. Nismo čak videli ni jednu akciju oslobađanja talaca - rekao je Koprivica i dodao:

- Bojim se da sa obe strane imate jednu vrstu logike "cilj opravdava sredstvo". Hamas je mislio da će se ponoviti ono što se dešavalo decenijama i da će oni napraviti pokolj nad jevrejima. Da će se to desiti njima, ali da će oni onda hiljade novih regrutovati. Ali šta ako hiljade novih ne budu mogli da žive više na teritoriji Gaze?

