"NEMOJTE MISLITI DA SE TO NE MOŽE DESITI I VAMA" Majka otetog Srbina : Javio mi se! Tek što je rekao da je dobro, ZAPUCALI SU

Ekipa TV Kurir,koja se nalazi u Izraelu,svakodnevno izveštava o dešavanjima na zaraćenom području u oblasti Gaze. Naš novinar Nikola Vujović razgovarao je,izmedju ostalog i sa Izraelcima čija su deca i najbliži članovi porodice kidnapovani od strane Hamasa i evo šta su izmedju ostalog izjavili za program Kurir televizije.

Idit Ohel, majka otetog Alona, državljanina Srbije, u potresno ispovesti govori sa kakvom agonijom se bori već 27. dan otkako je njen sin kidnapovan od strane Hamas. U svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima Vlade Srbije i posebnu zahvalnost, kako je istakla, duguje predsedniku Aleksandru Vučiću na njegovoj nesebičnoj pomoći. Kako je rekla, ovo nije samo problem Izraelaca, terorizam je svetski problem.

A Joni Kac, muž, čiju su suprugu i dve ćerke oteli teroristi, kaže da se ovo nažalost može desiti bilo kom roditelju u Evropi. -To zlo, nažalost može da se desi i u Evropi, nemojte misliti da vam ovo govorim kako bih dobio vašu pažnju. Vaša deca mogu biti oteta iz vašeg dnevnog boravka. Nemojte misliti da to ne može da se desi i vama, jer, isto zlo je u Evropi, Izraelu... Ovo se tiče celog sveta. Ja ne znam šta moja deca tamo jedu, da li jedu, da li im je hladno ili toplo. I zato, jedina pobeda jeste da se taoci vrate, to je takođe i jedina motivacija našim vojnicima i borcima - rekao je Kac.

MAJKA OTETOG SRPSKOG DRŽAVLJANINA IDIT OHEL U OČAJU; Nadam se da ćete naći moje dete

Kac je opisao poslednje momente svoje porodice pre nego što su kidnapovani. - Moja žena je posetila svoju majku u zajednici koja se nalazi blizu Gaze. Ja sam bio u našoj kući u centralnom Izraelu. Tamo gde su bile, odatle su i kidnapovane. Ti ljudi su kidnapovali ljude, žene, decu, trudnim majkama su rasparali stomake i ubijalu nerođenu decu. Oteli su i moje dve ćerke zajedno sa mojom suprugom, njihovom majkom. Ja sam za to saznao u subotu ujutru. Kao što sam već rekao, moja supruga sa našim ćerkama bila je u poseti njenoj majci kada su napadnute, a baku moje dece su ubili pred njihovim očima - rekao je Kac.

A majka otetog Srbina rekla je da su njen sin i njegovo društvo čuli rakete, znali su da nešto nije u redu i da su morali da se sklone. Seli su u auto i otišli u sklonište, misleći da su na sigurnom i bezbedni.

- On nam je pisao: 'Ja sam u skloništu i dobro sam.' To je bilo oko 08.08 sati ujutru, tada smo se poslednji put čuli. Mislim da je prošlo deset minuta nakon toga, kada su došli teroristi i počeli da bacaju granate u sklonište gde je bio moj sin sa ostalim ljudima. Bacili su mislim oko 12 granata, moje dete i još par ljudi su pokušali da izbacuju granate iz skloništa. A, kada je jedna granata eksplodirala, bilo je mnogo povređenih, neki nisu preživeli - rekla je Ohel. Potresena Idit otkriva da i dalje ne zna gde je njeno dete.

