EKSKLUZIVNA ISPOVEST MAJKE OTETOG SRPSKOG DRŽAVLJANINA ALONA OHELA: Molim i vas Srbe, da pomognete! Ovo je novi holokaust!

U ekskluzivnoj ispovesti za jutarnji program Kurir televizije Idit Ohel, majka 22-godišnjeg srpskog državljanina Alona Ohela, koji je otet na muzičkom festivalu u Izraelu od strane pripadnika militantnog Hamasa gledaocima Kurir televizije ispričala je šta se desilo.

foto: Kurir tv

- On je otišao na festival mira sa prijateljima, na kojem je bilo oko 1.600 ljudi, ali kada su počeli da pucaju, trebalo im je mnogo vremena da shvate da moraju da se sklone - započela je Ohel.

- Bilo je oko 6 ujutru kada su videli rakete. Uzeli su auto i otišli u sklonište koje su našli. U skloništu je bilo još 27 ljudi. Nakon toga su teroristi Hamasa došli i pokušali da ih ubiju. Moj sin i ostali su hvatali granate i izbacivali ih. Nakon toga, mog sina su izvukli iz skloništa, strpali u kamion i otišao. Zajedno sa još šest osoba njegov prijatelj je preživeo i sve ovo ispričao policiji. Kasnije smo dobili i video koji je to dokazao. Poslednji put kada smo se čuli bilo je osam sati i osam minuta sedmog oktobra - ispričala je Ohel.

foto: Privatna arhiva

Za sada ne postoje nikakve informacije o tome gde su oteti državljani Izraela:

- Morate razumeti, teroristi su svuda, ovo može biti bilo gde u svetu... Danas je to u Izraelu, pre mnogo godina je bilo u Americi... Kada sedite negde bilo gde, to moramo razumeti da se može desiti bilo gde.. Moja borba je da pitamo i vas Srbe za pomoć za sve kidnapovane civile ljude... Zamislite da vas neko odvede pod zemlju, tunel, nezamislivo mi je da pomislim da je tamo negde moj sin... Moj deda je rođen i živeo je u Novom Sadu u Srbiji... Godine 1941. je to bila Jugoslavija i on je pobegao Izrael. Ovo mi izgleda kao novi holokaust. Bilo je Izraelaca, muslimana, hrišćana na toj žurki. Teroristi nisu dali listu ko je sve kidnapovan. Sada znamo da je otet i želimo i da ih Srbi mole da mi se sin vrati, jer je on i srpski držvljanin! Teško mi je da zamislimo da je nedužna osoba na takvom mestu... Osećam u srcu da je tamo... On je dobar i znam da pomaže ljudima da prežive tamo... - rekla je Ohel i poručila:

- Nisu samo vojnici kidnapovani. Tu su i deca, bebe, nedužni civili! Mi moramo da budemo zajedno i da se borimo za to. Moj sin nije samo moje dete, već je i dete celog sveta. On bi mogao biti slobodan i vratiti se kući. Ja sam na severu Izraela, a moje dete je oteto na jugu. Kada je otet nije bio povređen, a sada ga čekamo sa sinom, ćerkom i suprugom - kazala je Oleh.

Ni porodica Oleh nije sigurna u svom domu, jer rat i dalje traje i kad god preleću rakete, idu u sklonište:

- Postoje dve vrste rata, fizički rat - kada se dve armije sukobljavaju i rat kada se ljudi bore da pronađu mir i razumevanje kako obnoviti ovu zemlju. Pola sela je ubijeno ili kidnapovano. Nadam se da će se fizički rat dve armije ubrzo završiti i da neće eskalirati u nešto veće, da se neće preliti u druge zemlje - rekla je Oleh.

