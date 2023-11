- Ovaj precizan udar samoodbrane je odgovor na seriju napada na američko osoblje u Iraku i Siriji od strane pripadnika snaga IRGC - rekao je ministar odbrane Lojd Ostin u saopštenju.

- Predsednik nema veći prioritet od bezbednosti američkog osoblja, a on je uputio današnju akciju da jasno stavi do znanja da će Sjedinjene Države braniti sebe, svoje osoblje i svoje interese - rekao je on.

Udar su izvela dva aviona F-15, dodao je.

Kurir.rs/CNN