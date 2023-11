300.000 PALESTINACA U ŽIVOM ŠTITU HAMASA? Analitičar: Amerika koristi jednu zaboravljenu reč koja označava STRAŠNO STANJE

O situaciji na bliskom istoku govorili su u emisiji Usijanje Dragoljub Kojčić - politički filozof, Veselin Šljivančanin - oficir u penziji i Đorđe Todorov - Centar za društvenu stabilnost.

- Po informacijama Izraela oko 300.000 Palestinaca nalazi se u tom severnom delu koji je pod vojnim udarima, dok je južni deo potpuno siguran. Oni upozoravaju da nijedna druga armija u svetu ne bi bila protektivnija prema civilima, s obzirom da im je obezbeđen koridor da se presele na jug - rekao je Todorov i dodao:

- Navodno postoji teza koja dolazi iz Izraela da Hamas pravi živi štit od 300.000 Palestinaca, ne dozvoljavajući im da se presele na jug. Mi ne možemo znati da li je to istina ili ne, jer jednostavno ne znamo u kojim se okolnostima tamo živi i koliko zapravo Hamas dozvoljava ljudima da se isele, ali tu se opet otvara pitanje da li to stanovništvo podržava Hamas ili su taoci Hamasa. Vidimo probleme i na zapadnoj obali gde se radi određena odmazda prema Palestincima.

Šljivančanin je komentarisao pozicioniranje brodova SAD u Sredozemnom moru:

- Mnogo je teže kada borbe vodite u velikim naseljenim mestima. Hamas postoj samo u Gazi. Oni imaju malu površinu sa mnogo ljudi. Okolo su milioni Arapa koji okružuju Izrael. Hamas nije vojna organizacija, oni su prisiljeni da to rade. Zašto su se tamo našli brodovi SAD i nekih drugih zemalja? Možda im je cilj, mada u to ne mogu da budem siguran da malo skrenu pažnju sa sukoba u koji su uložili velika sredstva u Ukrajini. Arapski svet je veliki svet i tu može doći do velikuh sukoba. Sve je to jedan izazov, ali je činjenica da su oni pohitali da što pre dođu na taj prostor Sredozemnog mora. Amerikanci po svaku cenu pokušavaju tu da ostvare dominaciju.

Kojčić je istakao da je na delu veoma kompleksan sukob koji bi se mogao okarakterisati kao sukob svih protiv svih.

- Mislim da se svetski politički subjekti nalaze na klackalici da li se može stvar rešiti silom ili pregovorima, iako svima izmiče iz rakursa da se traži pravedno rešenje. O pravdi za sada niko ne razmišlja. Američka politikologija ovih dana upotrebljava jednu davno zaboravljenu reč, a to je konflagracija. To znači sukob svakog protiv svakoga što ni veštačka inteligencija ne može da reši.

