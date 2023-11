"ZAMISLITE HOROR KOJI ČEKA IZRAELSKOG VOJNIKA KADA UĐE U SISTEME TUNELA!" Filipović: Kako da znaš? Vrbuju čak i decu za teroriste

Američki državni sekretar Entoni Blinken ponovo je odbacio pozive na hitan prekid sukoba Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze i izneo stav SAD o tome kako bi trebalo da izgleda "dan posle" okončanja rata u palestinskoj enklavi.

foto: Kurir tv

Boško Zorić, pukovnik u penziji i Srba O. Filipović, politički analitičar gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru o dešavanjima u Izraelu.

Zorić je podsetio na neprikrivenu podršku Amerike u ovom sukobu i napade na američke baze od početka ovog sukoba 7. oktobra.

- Kada se ovo sve desilo ja sam mislio da će biti mnogo veća eskalacija sukoba i da će veći napad biti na Ameriku. Trebalo bi pronaći direktne krivce... Ne možete vi delovati široko kao što Izrael radi u pojasu Gaze. Najteže su borbe bilo koje oružane sile protiv terorista, kada imate neprijatelje, to je jasno sa kime se borite, ali terorista je do podne civil, posle podne izvrši teroristički napad, a popodne se ponovo vrati među običan narod. Morate imati moćne sisteme izviđanja - rekao je Zorić.

foto: Devientart

Filipović je dao mišljenje o tome da li je moguće potpuno uništenje Hamasa.

- Više puta su Amerikanci rekli da stoje uz Izrael. Pokazali su to delom. Pitanje je da li će biti uključeni direktnije u sukobe, osim ako ne dođe do eskalacije... Svedoci smo da je svet u opštem ludiliu i ne znamo šta će nam doći... Potreban je i diplomatski i poltički reset kako bi tenzije splasnule. Neće doći ni do genocida, ali je potrebno pronaći način kako da oni žive zajedno. S obzirom da palestinski narod hoće u potpunosti da uništi Izrael, ni to nije dobro... - istakao je Filipović.

03:20 ZAMISLITE HOROR KOJI ČEKA IZRAELSKOG VOJNIKA KADA UĐE U SISTEM TUNELA ISPOD GAZE! Gosti Kurira:

On je podsetio da je "čišćenje" od terorista u pojasu Gaze nešto što podržava ceo svet.

- Niko nema nameru da učini genocid, ali stradaju i civili i čine se i greške koje dovode do ogromnog broja žrtava, oko 50 odsto je stradale dece... Moramo da priznamo i da decu koriste kao živi štit, čak ih i vrbuju da budu članovi njihovih redova...-dodao je.

Zorić se složio sa sagovornikom u izjavi da svet ne funkcioniše.

- Šta nam ostaje kada su sva pravila pogažena? Sada vlada gola sila. Ratni zločini, genocidi, ko će sutra da utvrdi šta je bilo ispravno, šta nije? Pri tome, kada imate ceo pojas Gaze koji je umrežen tunelima i služi za prebacivanje boraca, verujte ne mogu čak ni da zamislim koja strahota čeka izraelskog vojnika kada uđe u takav sistem tunel, gde se pretpostavlja da je glavni štab Hamasa. Teško da će moći da je čiste fizički... Jedan analitičar je spomenuo da će korisititi bojne otrove, koji su takođe zabranjeni, narod koji je birao Hamas, legitimno, malo će biti surovo, ako ih je narod izabrao, narod će i snositi odgovornost - rekao je i podsetio na izjave političara:

- Najgore su one ishitrene izjave političara. "Uništiti Hamas". Kako ćeš to uraditi? Oni su među civilima, u tunelima i ništa od toga nije lako...

Filipović se nadovezao na Zorićeve reči:

- Naravno, mi ne možemo da kažemo da ne ginu civili, ali kako da znaš - neko je ujutru pekar, popodne terorista, uveče roditelj... Ko zna koliko je hiljada nijih već poginulo. Ali ako pogledamo kulturu tog područja vrbuju i decu da budu teroristi. Vremenski okvir za delovanje izraelske države, je neograničen, odnosno onoliko koliko će SAD podržavati Izrael i njegove planove ... - smatra Filipović.

Kurir.rs

