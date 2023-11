"NETANJAHU JE BLIZAK SA PUTINOM, ČIM SE RAT ZAVRŠI, ON JE SLEDEĆI" Đukić: Prevršio je svaku meru, Izraelom zapravo upravlja vojska

U sukobu Hamasa i Izraela do sada je poginulo oko 10 hiljada ljudi, među kojima je više od 4 hiljade dece. U proseku na svakih 10 minuta - pogine jedno dete.

foto: EPA/Mohammed Saber

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je da "niko nije bezbedan" i da je situacija u Gazi više od humanitarne krize.

Više o tome šta ovaj sukob donosi kao odjek na globalnu geoplitičku scenu rekao je Srećko Đukić, diplomata, bivši ambasador Srbije u Belorusiji u jutarnjem programu Kurir televizije.

"Izrael ne želi da prekine rat dok ne oslobode taoce, ali i dok se ne uništi najmilitantniji deo Hamasa", započeo je razgovor Đukić.

- Zaista se nalazimo u pat poziciji, situacija kada je reč o ratu, Izrael je opkolio grad Gazu i to je veliki grad od 600.000 stanovnika i ne samo da ga je opkolio nego je ušao u sam grad sa specijalnim i svim drugim snagama, već su i ušli u tunele gde su instalacije Hamasa. Pored toga odsečen je severni deo Gaze - rekao je i pojasnio šta je u stvari Gaza:

- Taj grad je kao naša opština Lazarevac, dužina te teritorije je 40 kilometara, a širina od 6-12. Za jednu vojnu silu kao što je Izrael to nije nikakav problem. Mislim da su i oni imali obzira oko svega toga, zbog međunarodne reakcije - istakao je.

foto: AP/Israel Defense Forces

Podsetio je da je Palestina nekada bila deo Osmanske imperije i to pre formiranja Turske, pa zato ona ima poseban odnos prema ovim muslimanskim zemljama.

- Turska ima osećaj prema njima i zbog etničke i verske bliskosti. Turska vodi razumljivu politiku. Uvek moramo imati u fokusu Savet bezbednosti UN, a ovo je svetsko pitanje i ono je obaveza svih zemalja. Praktično nametanje i Savetu bezbednosti, a Gutereš koji je otelotvorenje te međunarodne zajednice, ostaje mu samo da daje takve izjave. Imajući u vidu da je Gutereš diplomata, manjkaju mu ideje i predlozi kako ovo da reši. Čak se traži i njegova ostavka - rekao je Đukić.

foto: EPA/Neil Hall

Razumljivom je nazvao situaciju Izraela, gde je njihov opstanak težak zbog okruženosti muslimanskim državama i da je on potpuno nemoguć bez jakih saveznika.

- Ono što svetska diplomatija mora da prizna i podvlači, je da su SAD i Bajden odigrali ključnu ulogu da se ne stvori svetski rat, to je tako respektabilna vojna sila, da je imalo svoj odjek - siguran je Đukić.

Kako je ipak došlo do napada pojasa Gaze, Đukić je prokomentarisao sumnje da je ipak bila podrška Izraelu u potpunosti da krene u ofanzivu.

foto: Kurir tv

- Izrael kaže da bi i sa i bez podrške Izrael krenuo u ofanzivu. Mislim da je Izrael znao za sve ovo, svi znaju da je Izrael znao da će Hamas da napadne, ali nije znao kada će se to desiti. Očigledno je da je Hamas nadigrao Izrael, a on ima svega 21 hiljadu kvadratnih kilometara, to je kao naša Vojvodina, dakle to nisu neke ruske širine, to je sve minijaturno. Za sat vremena ste sa kraja na kraj države. Veliki broj ljudi i Palestinaca radi u Izraelu. Izrael nema dovoljno radne snage, a ovo je lekcija, ne samo Mosadu, nego i svim obaveštajnim službama u svetu - istkao je Đukić i prokomentarisao vladu Netanjahua:

- Prevršilo je svaku meru. On je uspavao Izrael, dao je mogućnost tim službama, da se uspavaju i tako ponašaju. Setimo se koliko je on blizak sa Putinom i Moskvom. On je prijatelj Kremlja i stalno je odlazio u Rusiju na svaka dva, tri meseca... A u isto vreme tamo je odlazio i Hamas i sada je visoki čin Hamasa bio u poseti Moskvi! Međutim Hamas se ne povlači i ne pravi korak nazad, ne otvara vrata da pusti taoce. Prema tome, mislim da je, Netanjahu u nemogućnosti da zadrži ovu vojnu operaciju, ali završiće se po vojnoj logici. Čim se sve završi Netanjahu će doći na dnevni red, sada je na vlasti vojska - smatra Đukić uz komentar:

- Mislim da Palestinci moraju da se odreknu od terorizma ako žele da formiraju svoju državu!

