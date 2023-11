"NIKO, KO JE PROTIV JEVREJA, NE MOŽE NA VLAST U SAD" Jokanović: Samo oni mogu da prekinu rat u Izraelu, TREBA IM USKRATITI SVE

Više od 10.000 Palestinaca ubijeno je u akcijama izraelske vojske od 7. oktobra, tvrdi Ministarstvo zdravlja pojasa Gaze.

Kako je precizirano, među njima je više od 4.000 dece i skoro 2.700 žena.

Rat Izraela protiv Hamasa nije ''lokalna bitka'' upozorio je izraelski premijer Benjamin Netanijahu i dodao da će ukoliko njegova zemlja ne pobedi, biti ugrožena bezbednost čitavog sveta.

O ovome su razgovarali gosti u studiju dr Stevan Gajić, politikog, Institut za evropske studije i Mirčeta Jokanović, pukovnik, а Gajić je na samom početku istakao da Izrael vodi genocidnu politiku.

- Bivši premijer Izraela je izjavio da je svetska javnost okrenuta protiv njih. Amerikancima je bitno da Turska prestane da blokira ulaz Švedske u NATO, ali sve u svemu i arapski svet je suzdržan - rekao je Gajić.

Jokanović je prokomentarisao američku podršku izraelskom destvovanju protiv Palestine.

- Možemo reći da je Amerika jedini saveznik Izraelu. Saudijska Arabija bila je njihov najveći saveznik. Ovo se ne bi ni desilo da nije bilo odobrenje od SAD-a. Neko je od tih "velikih" dao odobrenje Hamasu da napravi šta je napravio. Uzimanje taoca i ubijanje civila i borbenog dela, to je njihovo legitimno pravo. Ali šta se tu dešava? - pitao je Jokanović i nastavio:

- Ono što su njima radili u Drugom Svetskom ratu, oni sada rade Arapskom. Na osnovu teritorije koja je vekovima bila njihova, oni su i dobili na tom području pravo na državu. Međutim nikada do kraja nije rešeno to područje da bi se uvek mogao izazvati sukob, to je mesto kontrolisanog haosa. U Ukrajini, su Amerikanci izgubili i sada žele kroz ovaj haos da to nadomeste - rekao je Jokanović.

Gajić je potvrdio da su Ujedinjene Nacije u krizi.

- Moram, ipak, da istaknem, da je Srbija sramno glasala suzdržano. Uopšte nije glasala za prekidanje bombardovanja, da ne pričam o tome da nije glasala za Rezoluciju o osudi nacizma, i to su neke usluge koje vlast sprovodi prema "dragoj" Ursuli fon der Lajen, koja je rekla da moramo da priznamo de fakto Kosovo, što je sramno - rekao je Gajić, vrativši se na temu vojnih dejstava Izraela na Gazu:

- U ovom slučaju Izrael kao da želi da se i Iran involvira da bi Teheran postao meta nuklearnog napada. Mislim da je Izrael precenio svoje snage, to se vidi u borbama. Ušli su u Gazu, oni su u desetoj fazi napada, ali izgubili su desetine precenjenih tenkova, očigledno je taj tenk, "najbolji na svetu" - ranjiv. Kao što je očigledno da se i Hamasovci nisu u potpunosti uključili u rat, i naučili su od Rusije i Ukrajine mnogo toga, s obzirom na to da i oni koriste dronove na pametan način... Dakle, Izrael uopšte nema toliku nadmoć i u tome treba videti razlog iživljavanja nad civilima koje se dešava svakodnevno. Znači SAD mogu da zaustave ovaj sukob, zato je i bio hladan prijem u Bagdadu i ona komična scena Blinkena u panciru na aerdromu i nije se baš ni dugo zadržao, strah postoji, jer su američke ambasade već pod udarom. I oni su za sada uzdržani. Tako da, SAD mogu da zaustave sve, ne znam zašto to ne urade - nije siguran Gajić, dok Jokanović ima neke pretpostavke:

- Nijedan predsednik neće moći da dođe na vlast ako se suprotstavi cionističkom pokretu u Americi. Slažem se sa kolegom, jedino oni mogu da spreče Izrael u daljem masakriranju. Kako? Uskratiti im sve. Amerika za njih pravi oružje i raketni sistem, PVO i strela 1 i sve to prave u SAD... Izrael nema gde da drži nuklearno oružje, pa ih proizvodi u Nemačkoj, a drže ih u podmornicama u Americi.... Trajanje izraelskog napada proširiće sukob. Ovo se ne može nazvati izraelskim odbrambenim snagama, nego okupacionim. Čim je krenuo napad Rusije na Ukrajinu, odmah su uvedene sankcije, a šta sada?- upitao je Jokanović.

