ZAOKRET! SVE VEĆE RAZLIKE IZMEĐU EU I SAD U PRISTUPU KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Belgija traži da EU uvede sankcije Izraelu!

Dok rat između Izraela i Hamasa ulazi sve dublje u drugi mesec, iz Evrope se za razliku od SAD sve glasnije čuju drugačiji tonovi od onih u prvim danima nakon 7. oktobra, kada je Hamas izveo napad na jevrejska naselja u kojima je ubijeno 1.400 vojnika i civila, dok je skoro 3.000 ranjeno!

Jedinstvo u podršci Izraelu do sada su gotovo jednoglasno izražavali i evropski i američki zvaničnici.

Konferencija u Parizu

Međutim, juče je u Parizu održana Međunarodna humanitarna konferencija za Gazu, na koju Izrael nije bio pozvan, dok potpredsednica belgijske vlade poziva da EU uvede Izraelu sankcije.

- Ne možemo da gledamo u stranu dok se deca svakodnevno ubijaju. Vreme je za sankcije protiv Izraela. Kiša bombi je nehumana. Jasno je da Izrael ne mari za međunarodne pozive na primirje - rekla je Petra de Suter.

Prema palestinskim izvorima, u izraelskim udarima na Gazu poginulo je više od 10.000 ljudi, među kojima skoro 5.000 dece.

Sukob je prerastao u jednu od najkrvavijih epizoda izraelsko-palestinskog sukoba dugog nekoliko generacija. Komentarišući inicijativu iz Brisela, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da nikada nije postojao jedinstven stav prema Izraelu, naročito u Evropi:

- Već dugo traje borba administracije premijera Netanjahua sa Evropskom komisijom, gde zvanični Tel Aviv pokušava da dokaže da se evropske donacije koriste za finansiranje terorizma i to je otvoreno pitanje između Izraela i EU, koje najverovatnije nikad neće biti zatvoreno.

S druge strane, malo je verovatno da će se Izraelu uvesti bilo kakve sankcije ukoliko se ima u vidu način na koji je Izrael postupao ovih dana, a zapravo je primenjivao međunarodno humanitarno pravo i dokazano obaveštavao civilno stanovništvo o narednim udarima. I pod tri, palestinski lobi u Evropi ne bi trebalo zanemariti, i to je pokazalo glasanje u UN.

Crvena linija

I iz Amerike takođe sve glasnije stižu drugačiji tonovi. - Amerika neće podržati Izrael da rasparča palestinske teritorije. A što se tiče podršle Amerike za samoodbranu Izraela, to će trajati koliko god da je potrebno. Parčanje teritorije i preseljavanje stanovništva za Vašington je crvena linija. Na drugoj strani, prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije smatra da se Evropa rukovodi pragmatizmom:

- Promena stava u Evropi je prirodan sled stvari. Civilne žrtve su izuzetno velike, teške i mučne slike dolaze iz Gaze. Sistem vrednosti mora da se brani i ne iznenađuje me ta inicijativa, ali, s druge strane, treba biti realan.

U Evropi pragmatično posmatraju stvari, jer ako su odsekli jeftine ruske resurse, sada su zavisni od energenata s Bliskog istoka i donekle iz Sjedinjenih Država koje ne mogu da nadomeste ukoliko dođe do krize većih razmera. Evropska unija traži način da se izvuče iz ove vrlo kompleksne i teške situacije tako što bi makar probala da se deklariše kao neutralna ili ona strana koja se drži nekog sistema vrednosti.

Povezani levičari

Analitičar Branimir Đokić za naš list kaže da je očekivana promena stava u Evropi: - Levičarske i socijalističke partije, poput Laburističke stranke u Britaniji, oduvek su na strani Palestinaca.

Palestinske organizacije poput Fataha bile su socijalističke pa je to ta veza. To se dešava i dan-danas, primera radi, Džeremija Korbina, bivšeg šefa britanskih laburista, čak su optuživali i da je antisemita.

Ni propalestinski protesti u Evropi nisu ništa neobično. Čak i ekstremna levica u Evropi i američka administracija se slažu u jednom, a to je da rešenje mora da bude postojanje dve države - Izraela i Palestine. To nije sporno, ali do toga nije došlo jer obe strane, i izraelska i palestinska, imaju maksimalističke zahteve.

Veći problem za Vašington

Ako Izrael izgubi rat...

Branimir Đokić ističe da će Amerika podržavati Izrael do kraja: - To je kao sa američkom podrškom Ukrajini. Postoje određeni problemi, ali to neće promeniti osnovnu nit da Amerikanci, pogotovo republikanci i dobar deo demokrata, snažno podržavaju Izrael.

Tu postoje različite varijante. Amerika nije za dugotrajnu okupaciju Gaze koju je najavljivao Netanjahu i traže da se smanje civilne žrtve. Verujem da Izraelci to pokušavaju, ali vodi se rat. To je katastrofa, setimo se na šta su ličili Marijupolj ili Alepo. Američki levičari su uz Palestinu, poput Bernija Sandersa.

On je Jevrejin, ali je protiv ekstremiste Netanjahua. Iz Amerike možemo očekivati razna saopštenja, ali podrška Izraelu neće biti prekinuta, jer ako Izrael izgubi ovaj rat ili ako nestane, onda će Vašington imati mnogo veći problem nego što je pitanje Gaze.

UKRATKO

- Katar, SAD i Egipat posreduju u pregovorima o trodnevnom prekidu vatre u zamenu za oslobađanje 15 otetih talaca

- Oko 50.000 Palestinaca izbeglo je u sredu sa severa Pojasa Gaze na jug enklave

- Turska je spremna da bude garant mira između Izraela i Hamasa, poručio je predsednik Erdogan

