"UOČENA ČUDNA STVAR NA SNIMKU KRETANJA CIVILA" Stručnjaci bez dileme: Deca ne umiru samo od metaka i bombi, VEĆ I OD OVOGA!

Sukob u Pojasu Gaze je prerastao u najkrvaviju epizodu izraelsko-palestinskih sukoba dugih nekoliko generacija. Iako se mir ne nazire, mikro olakšanje može se tražiti u najavama Bele kuće da je Izrael pristao na obustavu borbe na četiri sata dnevno kako bi se omogućilo palestinskim civilima da pobegnu iz severne Gaze gde su najstrašniji udari.

Dok su SAD čvrsto uz Tel Aviv, Evropska unija poslednjih dana pokazuje kritičniji stav prema načinu ratovanja gde ginu civili.

U Parizu je održana Međunarodna humanitarna konferencija za Gazu na koju Izrael nije pozvan, a potpredsednica belgijske vlade Petra de Suter je rekla da bi Izrael trebalo da se suoči sa posledicama zbog ogromnog broja poginulih civila u svojoj operaciji protiv Hamasa u Gazi.

"Ne možemo da skrenemo pogled dok decu ubijaju svakog dana u Gazi. Vreme je za sankcije portiv Izraela. Kiša bombi je nehumana. Jasno je da Izrael ne mari za međunarodne pozive za primirje", rekla je Petra de Suter.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi jesu Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije i Zoran Spasić, stručnjak za međunarodnu politiku.

Obradović je prvo analizirao tvrdnje oko apela Bele kuće na četvorosatnu obustavu paljbe od strane izraelskih snaga na dnevnom nivou.

- Suština je u tome da je došlo do otvaranja jednog koridora, Izrael je objavio snimke kretanja civila, a onda smo mogli da uočimo jednu zanimljivu stvar. Dakle, onog trenutka kada je 130 ulaza i izlaza u Hamas uništeno, tog trenutka su civili krenuli da napuštaju zonu borbenih dejstava. Hamas je bio taj koji je sprečavao civile da se evakuišu uprkos brojnim obaveštenjima, pozivima, porukama... Sada vidimo da je Izrael ušao u centar Gaze, da je izbio na Mediteransko more, kako čisti te tunele, a vidite da tim civilima ne fali dlaka sa glave od izraelske vojske - tvrdi Obradović.

Potom je Petrović komentarisao poslednju izjavu Darka Obradovića, da civilima ne fali dlaka sa glave od strane Izraelaca:

- Ono što možemo reći sa sigurnošću jeste ono što poručuju UN, a ako uzmemo izjave njihovog predsednika, onda vidimo da je jako nezadovoljan situacijom u Gazi. Praktično izraelske trupe kontrolišu severni deo Gaze, a prema podacima UN, preko 10.000 palestinskih civila je izgubilo život. Deca u Gazi ne umiru samo od bombi ili metaka, bez obzira sa koje strane dolaze, već i zbog nedostatka lekova, a UN govori o tome da će deca umirati od nedostatka hrane i pitke vode. Ovo je bez presedana, najveća kriza koju prepoznajemo u okviru izraelsko-palestinskog sukoba. Po intezitetu stradanja civila, teško je pronaći primer savremenog rata, koji se može porediti sa ovim.

Spasić je rekao da se trenutno nalazimo u velikim geopolitičkim promenama:

- Vrlo je važno da shvatimo trenutnu međunarodnu situaciju. Dakle, u vremenu smo velikih geopolitičkih promena, to smo mogli da vidimo u sukobu u Ukrajini, i sa onim što se dešava na Pacifiku, ali i u brojnim političkim promenama u Južnoj Americi, ali i na afričkom kontinentu, a sada to možemo da vidimo i na pojasu Gaze. Ta oblast je po intezitetu vrlo osetljiva, jer postoji jedna i druga strana koji su viševekovni protivnici i imaju suprotne stavove. Sve nas brine to što stradaju ljudi, a bitno je da Izrael i Palestina, što pre sednu za pregovarački sto i da dođu do rešenja.

