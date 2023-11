BAJDEN NAZVAO SIJA DIKTATOROM, KINA SE OGLASILA: Izuzetno pogrešan govor i neodgovorna politička manipulacija (VIDEO)

Kina je danas osudila ocenu da je predsednik Kine Si Đinping "diktator" koju je izneo predsednik SAD Džozef Bajden kao "izuzetno pogrešnu", pošto su dvojica lidera završili samit u Kaliforniji.

Upitana o Bajdenovim komentarima, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da je ovakav govor izuzetno pogrešan i neodgovorna politička manipulacija i da se Kina tome odlučno protivi, preneo je Čenelnjuzejža.

„Moram da istaknem da uvek ima ljudi sa skrivenim motivima koji pokušavaju da poseju neslogu i razbiju kinesko-američke odnose, a ni ovo neće uspeti“, dodala je ona.

Zamoljena da pojasni na koga je mislila, Mao je odbila, rekavši da misli da ko god pokušava da potkopa i poseje razdor između Kine i SAD to zna.

Bajden i Si su se dogovorili juče na samitu da obnove vojnu komunikaciju između dve zemlje i da sarađuju u borbi protiv trgovine drogom.

Ali, govoreći nakon sastanka sa Sijem, Bajden je rekao novinarima da i dalje smatra kineskog predsednika „diktatorom“.

On je izazvao bes u Pekingu i ranije ove godine kada je izneo istu ocenu.

Podsetimo, Bajden je opet nazvao kineskog kolegu Si Đinpinga diktatorom.

On je to rekao odgovarajući na pitanja novinara posle sastanka u San Francisku. Biden calls Xi Jinping ‘a dictator’ after ‘productive discussions’ in San Francisco pic.twitter.com/1IBEzr4vQw "On je diktator u smislu da je on tip koji vodi komunističku državu, čiji oblik vladavine je u potpuno drugačiji od našeg", odgovorio je Bajden.

Biden calls Xi Jinping ‘a dictator’ after ‘productive discussions’ in San Francisco pic.twitter.com/1IBEzr4vQw — RT (@RT_com) November 16, 2023

Ovo je drugi put ove godine da Bajden Si Đinpinga nazove diktatorom. Bajden je za kineskog kolegu isto rekao nakon što je Amerika usela da obori balon iznad svoje teritorije.

Kurir.rs/Nova