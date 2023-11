Od 7. oktobra, kada je esklairao sukob na Bliskom istoku, međunarodna pažnja se usmerila ka Pojasu Gaze. Zapadni analitičari sugerišu da je početak ovog rata najviše odgovarao Vladimiru Putinu.

Na ukrajinskom frontu, Kijev uspostavlja uporište na istočnoj obali Dnjepra, dok Rusija nastavlja raketne napade. Nemački kancelar Olaf Šolc izjavljuje da je neophodno pregovarati s Putinom, a pregovaračka spremnost pokazana je i na Bliskom Istoku, gde se razmatra mogući prekid vatre i trodnevno primirje u Pojasu Gaze, uz Hamasovo oslobađanje oko 50 izraelskih talaca.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia, SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Na globalnom nivou, lideri SAD i Kine, Džozef Bajden i Si Đinping, sastali su se nakon šest godina. Ovaj susret može predstavljati uslov za normalizaciju globalnih tokova.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali novosti u sukobu jesu Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik iz Moskve, Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS i Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo.

Samardžija je komentarisao da li postoji tračak nade oko primirja u ovom ratu, pa je rekao da je sve to u svrhu strategije, a ne pregovora:

- Svako primirje bi dobrodošlo, jer bi, ako ništa, omogućilo evakuaciju civila, kako ne bi ostali u tom grotlu. S druge strane, ne verujem da će to primirje doneti bilo šta. Može zaustaviti ratne operacije, ali će se iste nastaviti odmah posle toga jer niko u Gazi nije završio svoj posao, niti je Izrael. Verujem, da će obe strane iskoristiti to vreme da dovuku dodatnu vojsku, da se naoružaju, grupišu... To je više strateški potez, nego naznaka nekog pregovora.

Karan je rekao da SAD, ali i Izrael nisu za primirje:

01:46 PAUZU ĆE OBE STANE ISKORISTITI DA DOVUKU VOJSKU Stručnjaci bez dileme: Hamas nema oružje, ali ima JEDNU ZNAČAJNU PREDNOST!

- Hamas nije organizovana vojska koja ima tenkove, avione, pa treba da pregrupiše snage. Oni imaju te tunele, menjaju položaje kako i kada hoće. Ovo nije primirje, ovo je humanitarna pauza, na tome su institirale SAD, ali je problem u tome što ni one ne traže primirje. Izrael je, po meni, namerno izabrao pogrešnu taktiku, nedozvoljenu, u borbi protiv terorista. Ne možete vi protiv terorista da upotrebite avione, rakete i sve moguće u urbanoj sredini. Šta bi recimo bilo da se pojavi grupa terorista u Londonu? Da li bi i London sravnili sa zemljom? Pa ne bi, sa teroristima se bori na drugi način, dakle specijalnim jedinicama i podacima obaveštajnih službi, imamo i dronove koji su precizni.

Čak su i UN upozorile da palestinskom narodu preti genocid, pa je Dimitrijević odgonentuo da li to izvesno znači da pred očima sveta Izrael čini sve kako bi izvršio genocid:

- To bi bila preozbiljna i preteška optužba, uzdržao bih se od toga da nekog etiketiram kao spremnog da učini genocid. Potpuno je jasno da ta dva naroda žive u negovanju ozbiljnog nepodnošenja i otvorenoj mržnji. Sva ova nesreća i što posmatramo iz dana u dan, pokazuje koliko se oni jednostavno ne podnose i nemaju milosti. Međutim, uništiti čitav narod, to zaista treba da bude ozbiljan nacizam i fašizam.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

01:23 NA KROVU BOLNICE SU SE POJAVILI VOJNICI, A TO JE ONDA VOJNI OBJEKAT Stručnjaci: Hamas je odgovoran, IZRAEL POČINIO RATNI ZLOČIN!