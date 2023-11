RUSIJA MOŽE DA SE PRIPREMA ZA PROSLAVU DANA POBEDE NAD UKRAJINOM: Evropa traži način da Kijev započne pregovore s Moskvom

Nade Zapada u uspeh ukrajinske kontraofanzive nisu bile opravdane, a u Briselu su već započele dilpomatske igre čiji je cilj da se Ukrajina vrati pregovorima sa Rusijom.

Evropa sada razmišlja o sopstvenoj bezbednosti, pošto su isporuke vojne pomoći Ukrajini praktično ispraznile vojna skladišta širom EU.

Da je ukrajinska protivofanizva propala, priznaje i najviši vojni vrh u Kijevu. To je nedavno priznao i glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni, koji je izjavio da je došlo do "zastoja" i da planirani prodor do Crnog mora nije uspeo. Njegove izjave izazvale su pravi šok u Ukrajini.

Dok evropski političari i dalje obećavaju pomoć Kijevu "koliko god bude bilo potrebno", zapadni vojni stručnjaci dele procenu Zalužnog. Na Zapadu više niko ne govori o "strateškim ofanzivama", već jedino o odbrani.

Rusija može da se priprema za proslavu dana pobede nad Ukrajinom

Nestašica naoružanja u Evropi je posledica decenijama dugog nedovoljnog finansiranja oružanih snaga, što nije moguće ispraviti preko noći. Ni Ukrajina više nema vremena da razvija sopstvenu vojnu proizvodnju, kao što je svojevremeno predlagao Zalužni.

Valerij Zalužni foto: Printskrin / You Tube

Rusija sada može da se sprema na proslavu dana pobede nad Ukrajinom, navodi FAZ. "Rusi mogu da se kupaju u krimskom šampanjcu".

Slabljenje američke podrške može biti još jedan razlog za slavlje. Više niko ne veruje u obećanja šefa Bele kuće Džozefa Bajdena. U američkom Kongresu ne mogu da se dogovore o nastavku pomoći Ukrajini, a Evropljani u tome neće moći da zamene Amerikance. Ukoliko bivši predsednik Donald Tramp pobedi na predstojećim izborima, to će biti još jedan razlog za slavlje u Kremlju.

Iz tih razloga, raste pritisak na Kijev da započne pregovore sa Moskvom. Niko o tome još ne govori javno, ali Evropljani su već počeli sa novom diplomatskom igrom, koja treba da vrati Kijev pregovorima sa Moskvom.

Da bi to uradio, Zapad treba da stvori određene uslove. Nedavno je bivši generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen predložio da Ukrajina uđe u Alijansu, ali bez dela teritorija.

Ideja da Kijev treba da ustupi deo svojih teritorija je već na stolu. U Briselu veruju da će Zelenski morati da proguta ovu gorku pilulu, zaključuje FAZ, ukoliko mu bude obećana jasna perspektiva za ulazak Ukrajine u EU.

Kurir.rs/RT/Frankfurter algemajne cajtung