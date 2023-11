REŠENJE KRIZE: Bajden predlaže ujedinjenje Zapadne obale i Pojasa Gaze pod jednom vlašću!

Mesec i po dana od početka rata između Izraela i Hamasa, u kom je poginulo više od 13.000 ljudi, američki predsednik Džozef Bajden izneo je svoj predlog rešenja konflikta koji na Bliskom istoku traje već decenijama.

Bajden se u autorskom tekstu za Vašington post ponovo zauzeo za rešenje koje podrazumeva dve nezavisne države - Izrael i Palestinu.

Dve nezavisne države

On je pozvao na ujedinjenje Zapadne obale i Pojasa Gaze, dve palestinske enklave, pod obnovljenom palestinskom autonomnom vlašću. Istovremeno, zapretio je uvođenjem sankcija ekstremističkim jevrejskim naseljenicima na Zapadnoj obali.

- Rešenje sa dve nezavisne države je jedini način da se osigura dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda. Iako trenutno može da izgleda da ta budućnost nikad dalja nije bila, zbog krize je postalo još hitnije na tome poraditi - naveo je Bajden.

Predsednik Amerike, glavnog saveznika Izraela, naglasio je da palestinski narod zaslužuje vlastitu državu i budućnost nezavisnu od islamističkog Hamasa.

foto: Rizek Abdeljawad / Xinhua News / Profimedia

- Slike iz Pojasa Gaze i smrt hiljada civila, uključujući decu, i meni slamaju srce. Sada cilj mora biti da se zauvek okonča rat i prekine ciklus nasilja - smatra Bajden ponavljajući ranije iznete stavove:

- Ne sme doći do nasilnog proterivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja njene teritorije. Bajden je ponovo kritikovao "ekstremno nasilje protiv Palestinaca na Zapadnoj obali". Istakao je da je od izraelskih političkih vođa jasno tražio da oni koji vrše to nasilje moraju biti pozvani na odgovornost.

- Sjedinjene Američke Države su spremne da preduzmu vlastite mere, uključujući zabranu ulaska ekstremistima koji napadaju civile na Zapadnoj obali - upozorio je on.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je u televizijskom govoru pozvao Bajdena da izvrši pritisak na Izrael. Doslovno je govorio o "genocidu" u Gazi.

Povećati pomoć

- Kako se ovaj genocid može opravdati kao samoodbrana? U stvarnosti, to su ratni zločini, koji se moraju kazniti - rekao je Abas.

On je pozvao američkog predsednika da interveniše "kako bi zaustavio napade izraelskih snaga na Zapadnoj obali i u Jerusalimu" i zatražio da se založi za povećanje humanitarne pomoći.

Na drugoj strani, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na Bajdenov predlog reagovao suzdržano. On je rekao da palestinska autonomna vlast u svom sadašnjem obliku nije sposobna da preuzme rukovođenje Pojasom Gaze i najavio da bi Izrael u doglednoj budućnosti mogao tamo da preuzme vojnu kontrolu.

Spas u poslednji čas Bebe prebačene u Egipat U Egipat je juče stiglo 28 prevremeno rođenih beba koje su ostale u bolnici Al Šifa u Gazi i posle evakuacije u subotu. Bebe su u Egipat stigle preko prelaza Rafa, jedinog na palestinskoj teritoriji koji nije u rukama Izraela. Evakuacija je počela u nedelju iz bolnice koju je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) opisala kao "zonu smrti", a trebalo je da bude prebačena 31 prevremeno rođena beba. BBC prenosi da roditelji dve bebe nisu želeli da one budu evakuisane, dok je stanje jedne bebe procenjeno kao stabilno.

Snimci kamera dokazuju Oteti taoci bili u bolnici Al Šifa Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su zaplenjene snimke sigurnosnih kamera za koje tvrde da pokazuju kako su taoci oteti u napadu Hamasa u Izraelu 7. oktobra istog dana dovedeni u bolnicu Al Šifa. U pitanju je najveći medicinski centar u Pojasu Gaze, za koji Izrael tvrdi da se ispod njega nalazi komandni centar Hamasa. Na prvom snimku, od 10.53 sata, vidi se talac okružen petoricom naoružanih muškaraca. Na drugom snimku, od 10.55 sati, petorica naoružanih muškaraca dovode jednog kidnapovanog civila u donjem vešu. - Ovde možete videti kako Hamas uzima taoca. Odvode ih u bolnicu - rekao je portparol IDF, kontraadmiral Danijel Hagari, navodeći da su taoci iz Nepala i Tajlanda.

Kurir