"UKRAJINCI IZ NAPADA PRELAZE U ODBRANU!" Vojni eksperti: Traže mobilizaciju ljudstva od 17 do 70 godina, a pozivaju i DEVOJKE!

Povodom ruske proizvodnje nove avio-rakete koja probija armirani beton, u jutarnjem programu Kurir televizije situaciju na ukrajinskom ratištu analizirali su doktor Luka Kastratović - general u penziji i Mirčeta Jokanović, pukovnik.

Kastratović je istakao da Ukrajinci imaju ogromne ljudske gubitke kao i da je mobilizacija veoma velika:

- Ukrajinci imaju ogromne ljudske gubitke. Već sam govorio kod vas da su oni ranije mobilisali sedmogodišnje kadete, a sad moblilišu i devojke.

Prema njegovim saznanjima Rusija je znato povećala proizvodbnju naoružanja:

- Rusi imaju kosmičko oružje koje nije nuklearno, ali može da uništi zemlju manje površine. To se još testira i mnoga oružja Rusi još nisu upotrebili. Letos sam saznao da su zadnjih godina udesetosrtučili proizvodnju naoružanja i opreme.

Jokanović je objasnio kakav doprinos nova ruska avio- raketa može dati ratnim dejstvima.

- Nijedno oružje nije rešavajuće, ono može samo da olakša i ubrza neke stvari. Da ga imaju i Ukrajinici to ne bi značilo da će dobiti rat.

Rekao je da Ukrajinci prelaze u odbranu i osvrnuo se na sve manje selektivnu mobilizaciju:

- Sada Ukrajinci prelaze u obranu. Najača utvrđenja su u Avdijevki. Gubici su nesrazmerno veliku u odnosu na rezultate koji su nikakvi. Isrepljujući svoje snage sperčavaju prelazak u odbrani jer nije lako iz napada preći u odbranu. Treba kapaciteta da se napravi neka linija odbrane. Ukrajinici to nemaju. Amerikanci su od njih tražili da rašire granice mobilizacije od 17 do 70 godina. To se plako spušta ne nivo iz 1945 godine, a Zelenski sve više liči na Hitlera - ocenio je Jokanović.

