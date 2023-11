"RADIO NA UNIŠTAVANJU KURANA, NIKO GA NIJE FERMAO 2 POSTO, A DANAS SE PITA ZA SVE" Ko je Gert Vilders, koga zovu holandski Tramp?

Italija, Austrija, Švedska, Poljska, Slovačka, a poslednja i Holandija pridaju simpatije ekstremnoj desnici i političarima koji propagiraju ove vrednosti.

Parlamentarni izbori u Holandiji su uzdrmali političku scenu jer je pobedio antiislamski populista Gert Vilders. U politici je 25 godina, a nakon pobede poručio je "da je doživeo najsrećniji dan u svom životu, a da bi samo godinu dana pre, njegovu pobedu nazvali - ludilom".

Poručio je da će se "boriti protiv migrantskog cunamija", ali i da će biti "premijer za sve". Ne zaboravimo i da se oštro protivi politici EU, ali i njenom širenju.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali ovakve događaje, jesu Milovan Božinović, diplomata, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji, Milan Petričković, profesor Fakulteta političkih nauka i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Božinović je odgonetnuo specifičnost Vildersa, ali i zbog čega ga nazivaju holandskim Trampom:

- Tako ga nazivaju iz dobrih razloga, u mnogo pogleda on pokušava da uspostavi rečnik koji će biti bliži Trampu, nego ovim ostalim američkim administracijama. On je čovek koji nije početnik u politici, već par decenija ima svoje teme, ali su bile ignorisane ili je društvo smatralo da nije sve tako dramatično kako on to predstavlja. Nekada je desnica bila suprotnost socijalizma, od levice, ali to više nije tolika tema. Socijalizam jedva i da se pominje kao politička ideja. Imamo antiglobalizam, američkog tipa, koji je dominirao poslednjih 20-30 godina, imamo vrlo oštar žargon povodom puštanja izbeglica iz celog sveta da tek tako dolaze u zapadnu Evropu.

Petričković je obrazložio zbog čega je pomenuti Vilders igrao na kartu religije, učestvovao je u propagiranju uništavanja Kurana:

01:37 UČESTVOVAO JE U PROPAGANDI UNIŠTAVANJA KURANA Stručnjaci analiziraju ideologiju DESNIČARA, koji sada dominiraju Evropom!

- Negde u dubini, ako se uzmu različitosti između religije i kulture, uopšte nisu toliko velike. Zapravo, Kuran i Biblija imaju identične postulate u tom vrednosnom, moralnom smislu, tako da ova koncepcija, te krajnje desnice, koja je i ovde zastupljena je prosto oblik manipulativnog iskrivljavanja. To ide u pravcu zagrađivanja prostora radi političkih poena.

Stanković je potom obrazložio Vildersovu ideologiju, pa je rekao da se ona bavi nacionalnim identitetom države:

- U Holandiju godišnje uđe 220.000 izbeglica, to nije mali broj, dosta su liberalna pravila. Većina izbeglica je stiglo iz Ukrajine, što je sveopšti slučaj u Evropi. Ovi liberalniji levičari, veruju u taj multikulturni kontekst, dok ovi desničari veruju u jedan nacionalni identitet Holadnije, baziran na konceptu hrišćanske demokratije. Imate treću partiju, zbunjivača, koji su takođe čestitao pobedu Vildersu. Sam Vilders nije bio toliko ekstreman kao što je to činio ranije.

