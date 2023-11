DANIJELI NAKON OPERACIJE ZELENA SLUZ CURILA IZ GRUDI: Mlada mama objavila užasavjući snimak NIJE MOGLA 8 NEDELJA DA STANE NA NOGE

Mlada mama iz Engleske borila se za život nakon što je posle estetske operacije u Turskoj gnoj počeo da curi iz njenih grudi.

Danijel Hant (35) iz Midltona u Mančesteru platila je skoro 8.000 evra za zamenu implantata u grudima odnosno zatezanje stomaka i liposukciju na klinici u Istanbulu u oktobru prošle godine. Majka jednog deteta prethodno je kontaktirala turskog hirurga preko Vacapa.

Danijela tvrdi da su doktori pomešali rezultate krvnog testa sa drugom ženom istog imena i da je nakon operacije "plakala od bolova" i da se kući vratila u invalidskim kolicima. Navodi i da joj je bilo potrebno osam nedelje da može samostalno da hoda i da joj je iz rana na grudima stalno curio zeleni gnoj. Na kraju je našla privatnog hirurga za novu operaciju i za to je morala da izdvoji još 7.500 evra.

Danijela je za lokalne medije otkrila detalje traumatičnog iskustva.

Prvo je primetila da osoblje nije koristilo rukavice da vadi krv i da je njene rezultate pomešalo sa drugom ženom po imenu Danijela koja je zakazala iste procedure.

Na dan zahvata, uprkos tome što je želela samo zamenu implantata u grudima, hirurzi su joj navodno rekli da mora da ima i operaciju podizanja grudi kako bi ih ponovo oblikovala. Potom je dobila četiri obrasca od 10 stranica koje je morala da potpiše u roku od pet minuta ili bi izgubila mesto za operaciju.

- Obrasce sam potpisala bez čitanja jer sam se uspaničila - navela je Danijela.

Sledeće čega se seća je buđenje u ekstremnoj agoniji.

- Tražila sam nešto za ublažavanje bolova jer me je sve bolelo. Sutradan su me otpustili i vratila sam se u hotel samo sa paracetamolom za ublažavanje bolova. Pozvala sam kliniku i rekla da imam strašne bolove. Plakala sam i pitala da li mogu da se vratim - navodi Danijela.

Medicinska sestra je nekoliko puta posetila Hant u hotelu kako bi joj dala sredstva za ublažavanje bolova, međutim, bila je u tolikoj agoniji da nije mogla da pređe ni tri koraka u svojoj sobi.

- Trebalo mi je 30 minuta da odem do tuša. Nisam uopšte mogla da spavam niti da se odmaram - rekla je za lokalne medije.

Morala je dodatno da plati da odleti u Mančester dan ranije gde ju je na aerodromu dočekao njen partner koji je morao da je stavi u invalidska kolica.

Bilo je potrebno osam dugih nedelja da mama može pravilno da hoda nakon zatezanja stomaka i liposukcije, ali su joj rane na grudima i dalje izazivale jak bol. Otišla je u lokalnu bolnicu gde tvrdi da joj je hirurg rekao da su njene rane bile najgore koje je video u celoj svojoj karijeri. Uprkos tome što je tri puta nedeljno posećivala kliniku, rane nisu zarastale, a stalno su se inficirale zelenim gnojem.

Tokom novogodišnje noći dobila je sepsu i morala je da hitno bude operisana kako bi joj uklonili implantate u grudima.

- Кontaktirala sam tri različite klinike i sve tri su direktno odbile da me leče zbog načina na koji je urađena prvobitna operacija - rekla je Danijela.

Toliko je bolovala da je tri meseca bila bez posla i borila se da brine o svojoj autističnoj ćerki.

- Imam dete sa teškim autizmom. Ima sedam godina i ne priča. Nisam mogla da joj budem mama nekoliko meseci. To je uticalo na nju jer voli rutinu. Bilo mi je jako teško zbog bolova, prilično je jaka, a da me je gurnula završila bih u bolnici koliko sam slaba bila. Osećala sam se kao da ne mogu da budem majka. Imala sam noćne more i budila se oblivena znojem. Proveravala sam grudi na svaka dva sata da bih se uverila da nema curenja ispod zavoja. Nisam mogla ni sebe da pogledam u ogledalu - navodi Danijela kojoj je dijagnostikovan PTSP tri meseca nakon zahvata.

Hant je na kraju pronašla lekara koji je pristao da uradi operaciju rekonstrukcije grudi za šta je morala da izdvoji dodatnih 7.500 evra.

Danijela je dala oštro upozorenje drugima da razmisle pre operacije u inostranstvu.

- Odlazak u Tursku na operaciju znači rizikovati sopstveni život. Moja devojčica je skoro ostala bez mame. Operacija u Turskoj je jeftina, ali ne možete staviti cenu na svoj život - rekla je Danijela.

Mediji navode da su od 2019. godine najmanje 24 britanska državljanina preminula nakon operacija u Turskoj gde su standardi notorno labaviji nego u Engleskoj.

