NETANJAHU UPOZORIO: Evropa je sledeća ako ne uništimo Hamas

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je danas na opasnost od islamista u Evropi, rekavši da će taj kontinent biti sledeći na meti nakon što je palestinska militantna grupa Hamas izvela napad na Izrael 7. oktobra.

"Vi ste sledeći, shvatite to. Nemačka, Evropa. Hamas je deo terorističke osovine Irana, Hezbolaha, Huta i drugih. A njihov cilj je da povedu prvo Bliski istok, a zatim i ceo svet u doba varvarstva, mračno doba srednjeg veka. To je ono što oni žele. A ako ljudi to još nisu shvatili, trebalo bi. Neće nestati osim ako ih ne pobedimo", rekao je Netanijahu u intervjuu za nemački list Bild.

On je dodao da postoje trenuci u istoriji civilizacije "kada civilizovani ljudi moraju da zauzmu stav".

"Baš kao što se to dogodilo protiv nacističkog režima, protiv ISIS-a i protiv Al Kaide. To se mora učiniti i protiv Hamasa i terorističke osovine koju vodi Iran. Da je Bliski istok pao, Evropa bi bila sledeća, vi biste bili sledeći. Trenutno smo na prvoj liniji našeg zajedničkog civilizacijskog rata protiv varvara", poručio je izraelski premijer.

Prema njegovim rečima, Izrael nema drugog izbora, nego da uništi Hamas.

"Ako želite mir, uništite Hamas. Ako želite sigurnost, uništite Hamas. Ako želite drugačiju budućnost za Izraelce, Arape, Palestince i sve ostale, uništite Hamas", rekao je Netanjahu.

