"POČELI STE RAT - ZNALI STE POSLEDICE" Avram Izrael za Kurir: Vlada kult smrti! Znamo da ove države neće primiti Palestince

Avram Izrael, inženjer telekomunikacija poznat kao načelnik gradskog Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima o trenutnom sukobu Hamasa i Izraela.

foto: kurir tv

Upozorio je da za sve uvek postoji povod i razlog, te da je retko da država Izrael ikada započinje sukob.

- Ranije, a i sada je to, Fatah je bio destabilišući faktor, pa onda Hezbolah, a teror koji je bio sedmog oktobra od strane terorista Hamasa, ne mogu da se ne osvrnem na to što je zabeleženo na jugu Izraela u seksualnom zlostavljanju žena svih uzrasta, od strane terorista Hamasa - rekao je Avram koji kaže da filmovi koje su snimili teroristi Hamasa, blago je reći da su stravični.

- Pre par dana je bio dan posvećen zaštiti žena. U tom zlostavljanju od strane Hamasa, serijski su silovali, tako da su od učestalosti karlice bile slomljene, do otvaranja stomaka i vađenja fetusa. To je poznato. Među Jevrejima koji biraju svoju vlast, ne postoji uopšte dvoumica da li sa Hamasom treba završiti - istakao je.

O tome kako već mesec dana traje odmazda Izraela na pojas Gaze i kolektivnim kažnjavanjem Izraela - čime čine ratne zločine, Avram ima jasnu percepciju.

- Počeli ste rat. Ako ste ga počeli - znate posledice. Niko u susedstvu - ni Egipat ni Jordan, neće primiti ni jednog Palestinca. Morali ste to imati u vidu, imati pripremljene planove za zaštitu stanovništva. Kult smrti vlada u radikalnoj islamskoj grupaciji, i oni svesno žrtvuju svoje građane, ne znam zašto zarad kojih ciljeva, jedino da izazovu sažaljenje u svetskoj javnosti. Ne pamtim da je jedna vojska pokušavala da bude toliko obazriva prema civilnom stanovništvu i prethodnih upozorenja kao što je to Izrael - rekao je Izrael.

07:57 POČELI STE RAT- ZNALI STE POSLEDICE Avram Izrael surov: Vlada kult smrti! Znamo da države u susedstvu neće primiti Palestince

Podsetio je da je uloga Ujedinjenih Nacija da bude u funkciji Hamasa.

- UN i Međunarodni Crveni krst se ni ne trude da dođu do žrtava - izraelski narod, šest miliona Jevreja - nema drugu državu osim Jevreja, to je biti ili ne biti. Mi to stalno zaboravljamo. Indoktrinacija Hamasa i ovih iz Libana je od Jordana do mora "biće država naša i neka tu ne bude Jevreja". Izrael je bio duboko podeljen do sedmog oktobra, a posle napada Hamasa svi su se objedinili. Ne može da bude terorističkih grupa tu...Za mir, a i za rat je potrebno dvoje. Oni moraju da izbace iz svojih akata uništenje Izraela kao svoj cilj - ispričao je.

Kurir.rs T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:25 IZRAEL MOŽE NAPRAVITI VELIKE POSLEDICE EVROPI I AMERICI: Prekid primirja poremetio tok rata! Ove države mogu da se umešaju u rat?!