"MOGUĆE NOVO ŽARIŠTE U JUŽNOJ AMERICI?" Miletić izneo šokantne tvrdnje: Ne znamo KADA ĆE BITI AKTIVIRANO novi konflikt

Venecuelanci su u nedelju referendumom, koji je raspisao predsednik Nikolas Maduro, potvrdili tvrdnju Karakasa da ima suverenitet nad naftom i rudama bogatim područjem susedne zemlje Gvajane, glasavši 95 odsto "za".

Venecuela tvrdi da joj je region Esekibo ukraden kada je granica u tom delu Južne Amerike iscrtana pre više od jednog veka.

Gvajana je pretnju pripajanja Esekiba Venecueli ocenila kao "egzistencijalnu", a zvaničnici ove male zemlje su referendum i zveckanje oružjem u regionu uporedile sa ruskom invazijom na Ukrajinu.

Da li je na vidiku novo žarište? Na ovo pitanje odgovorio je Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Evo sad imamo jednu novu situaciju u kojoj znamo da je Venecuela bogata gasom, naftom itd. i da je bila predmet dugogodišnjih sankcija SAD. Ali od kako se desila ova situacija sa Rusijom, nekako je došlo do otopljavanja malo i popuštanja sankcija i čak aranžmana Ekson Mobile i tih njihovih kompanija koje su napravile aranžmane sa Venecuelom. Taman ste pomisili, sad je to neka mirna luka, romantika cveta. Kada evo jedan novi detalj, 1899. je ova oblast Esekibo, koja u stvari je bogata rudnim blagom, odnosno pre svega naftom i gasom. Posebno pre 7 do 8 godina kada su američke kompanije otkrile u moru koji se naslanja na ovu oblast naftne izvore, pa je to dodatno zainteresovalo sve oko Esekiba. Zato što je pre, odnosno 1899. čak presuđeno da ta oblast pripada Velikoj Britaniji koja je bila kolonizator tog dela. Znači nije Gvajane, nego Velike Britanije. Pa je onda došlo do dekolonizacije i ta oblast je ušla u oblast Gvajane - rekao je Miletić i dodao:

- Treba ljudi da znaju da je oko 30 miliona ljudi u Venezueli, a Gvajana nema ni milion, oko 800 hiljada ljudi. To je ogromna disproporcija, a zemlja je dosta velika. Recimo, samo ova oblast, Esekibo, o kojoj se radi, je veličine Grčke. Tako da, ako ću da kažem, nije to mala oblast, ali izuzetno nenasilna. Još jedna zanimljivost, malo ljudi to zna i to je interesantno primetiti. Recimo, preko 90% Venezuele su katolici. A, recimo, 35% Gvajane su protestanti, a 25% hindusi. Znači, katolika tek 7%. Znači, ta verska razlika postoji. A tih 35% protestanata je verovatno od Britanije. Velike su tu razlike, interesi su se uvećali i sada, posle ovog referenduma, koje je preko 95% ljudi glasalo za pripajanje Esikiboa, koji je bio istorijski pre odluke Međunarodnog suda pravde koji je presudio da ta oblast je britanska. Kako može da bude britanska? Ne može. To je kolonija bila britanska. Tako da ima tu mnogo elemenata koji mogu da budu razlog Venecuele, a s druge strane, Gvajana se ne odvaja od takvog dela teritorije. Ne može ona da ga brani lako - rekao je Miletić i dodao:

- To je sad još dodatni problem. E sad, u ovom svetu, kakav je danas, gde instrumenti svetske politike, svetski poredak ne funkcionišu najbolje, otvaraju se nova žarišta, vi imate situaciju da Venezuela pokreće ovo pitanje. Praktično ulazi u proces potencijalnog konflikta koji ne znamo kada će biti aktiviran.

