"VENECUELA JE ISPROVOCIRANA! MOGU SAMO DA UŠETAJU U GVAJANU" Gajić: Pitanje Kosova i Metohije je pokrenulo domino efekat u svetu!

O sporu Venecuele i susedne Gvajane u emisiji Usijanje govorili su Dr Rajko Petrović, Institut za Evropske studije, Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj i Alekasandra M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost.

Gajić je ocenio da do sukoba između dve zemlje teško može doći zbog ubedljive superiornosti Venecuele u sili:

foto: Kurir Televizija

- Ako govorimo o potencijlnom sukobu Venecuele i Gvajane sumnjam da do njega može doći, jer Gvajana poseduje oko 3.000 pripadnika oružanih snaga. S druge strane procena je da venecuelanska policija ima oko 1.600.000 pripadnika. Govorim o policiji, da ne govorimo o ostalom.

Bušatlija smatra da je Venecuela isprovocirana:

foto: Kurir Televizija

- Ovo ponašanje Venecuele i ponovno otvaranje problema koji 150 godina nije rešen odgovor je na ponašanje suseda koji se razvijao kroz ekonomiju i američko prisustvo, ali i Engleza koji još uvek imaju nekog uticaja na taj neki deo sveta. Isprovocirali su Venecuelu da kaže: "Ne možete bez našeg saglasja da nam otimate ono što je istorijski naše." To da je Venecuela započela ovaj proces mislim da je to stav zapadne javnosti. Meni je mnogo bliže da je Venecuela provocirana da naglas kaže: "Mi smo svesni da je to naša teritrija."

Po pitanju legaliteta venecuelansog referenduma sa stanovišta međunarodnog prava Gajić je konstatovao:

- Ministar spoljnih poslova 2009. godine, mislim da je to bio Vuk Jeremić postavio je pitanje međunarodnom sudu pravde da li je tzv. Kosovo imalo pravo na secesiju? Oni su odgovorili da Kosovo nije postupilo suprotno od međunarodnog prava. To je bilo nespretno pitanje. S time se ta priča oko kršenja međunarodnog prava apsolutno završila. Kosovo i Metihija je teritorija koja je pokrenula sve. Prva domina koja je pala. Ako hoćete nulta domina je bila berlinski zid. Od pada berlinksog zida, od kad je dozvoljeno ponovno ujedinjenje istočne i zapadne Nemačke.

Kurir.rs/M.V.

