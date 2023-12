ČOKOLADNI TAJKUN UBIO OSKAROVCA I NJEGOVU PARTNERKU: Horor u tropskom raju - Sačekali ih u zasedi, tela bila POTPUNO SPRŽENA

Američki proizvođač čokolade i njegov pomoćnik optuženi su za ubistvo poznatog kanadskog animatora i njegove partnerke na karipskom ostrvu Dominika.

Tela žrtava pronađena su u spaljenom automobilu, piše Gardijan.

Džonatan Lerer i Robert Snajder pojavili su se na sudu u sredu pod optužbom za ubistvo Danijela Langloa i Dominike Maršan. Lerer poseduje imanje i plantažu u blizini Kulibri Ridža, luksuznog odmarališta koje vode Langloa i Maršan.

Navodno je došlo do nesporazuma oko javnog puta koji prolazi kroz Lererovu plantažu kakaoa i koji je ujedno bio jedini pristupni put odmaralištu.

Prema informacijama iz lokalnih izvora, Langloa i Maršanova su upali u zasedu u kojoj su ubijeni, nakon čega je njihov automobil sleteo u jarugu i zapalio se. Vatra koja je zahvatila njihova tela bila je toliko jaka da je policija jedva mogla da ih identifikuje.

– Ova vrsta strašnog i brutalnog zločina se ne može zanemariti i ne možemo dozvoliti da se odgovorni izvuku – rekao je Rejburn Blekmur, ministar nacionalne bezbednosti Dominike.

Iako su četiri osobe uhapšene za ubistvo, optuženi su samo Lerer i Snajder. Sledeće ročište je u martu.

Lerer je proizvođač čokolade i vlasnik imanja "Boa Kotet", a njegov otac kaže za svog sina da je on "uspešan biznismen, a ne ubica".

- Teško mi je da poverujem u to. Dozlogrdio mu je ilegalan prelazak na putu i ​​to mu je mnogo smetalo, ali o tome već dugo nismo razgovarali – dodao je on.

Lerer je 2018. godine pokušao da blokira sporni put kamenjem i metalnim cevima, a zatim je iskopao kanale. Vrhovni sud Istočnih Kariba odlučio je da je to javni put koji plaćaju poreski obveznici.

Razmišljalo se o izgradnji još jednog puta, ali je kasnije Langloaovim zaposlenima i gostima omogućen pristup.

Langloa je bio poznat kao pionir kompjuterske animacije, razvijajući softver za 3D animaciju koji se koristio u filmovima Park iz doba jure, Titanik, Matriks, Hari Poter i Pirati sa Kariba.

Prodao je svoju kompaniju Softimage Majkrosoftu za 200 miliona dolara 1994. godine. Godine 1997. dobio je Oskara za nauku i tehniku Akademije filmskih umetnosti i nauka.

Sa svojom partnerkom proveo je 15 godina gradeći odmaralište Kulibri Ridž na imanju od 285 hektara.

Pored pet trospratnih vikendica, odmaralište ima sopstveni sistem za proizvodnju električne energije, prikupljanje kišnice, 90 solarnih panela, tri bazena i banju.

- Sa velikom tugom smo saznali za tragičnu smrt Danijela Langloa. Njegov doprinos svetu kinematografije je nemerljiv - objavio je Nacionalni filmski odbor Kanade na društvenoj mreži X.

