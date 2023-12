OSTACI MORSKOG KANIBALA PRONAĐENI NA PLAŽI: Neverovatno otkriće, monstrum imao 130 užasavajućih zuba, ubijao jednim ugrizom (FOTO)

Ostaci ogromnog morskog čudovišta otkriveni su na jugozapadu Engleske.

Ogromna lobanja pliosaurusa iskopana je iz litica u Dorsetu. Pliosaurus je bio vrhunska mašina za ubijanje duga između 10 i12 metara, koja je imala četiri moćna uda, nalik peraju, zahvaljujući kojima se kretala velikom brzinom pod vodom.

Bio je vrhunski predator u okeanu pre 150 miliona godina.

foto: Max Willcock / BNPS / Profimedia

- Životinja bi bila toliko masivna da mislim da bi bila u stanju da efikasno lovi sve što je bilo dovoljno nesrećno da se nalazi u njenom prostoru. Ne sumnjam da je bila kao podvodni Ti reks - navodi doktor Andre Rou sa Univerziteta u Bristolu.

foto: Max Willcock / BNPS / Profimedia

- To je jedan od najboljih fosila na kojima sam ikada radio. Čini ga jedinstvenim to da je kompletan. Donja vilica i gornja lobanja su spojene kao što bi bile u životu. Na svetu ne postoji sličan primerak. Ima svaku kost. Lobanja je duža nego što je većina ljudi visoka i to vam daje osećaj koliko je stvorenje uopšte bilo veliko. Ne možete, a da se ne fokusirate na njegovih 130 zuba. Posebno na prednje zube, duge i oštre kao žilet, mogli su da ubiju jednim ugrizom - navodi lokalni paleontolog Stiv Ečes.

foto: Max Willcock / BNPS / Profimedia

Obroci drevnog morskog čudovišta su između ostalog uključivali plesiosauruse i ihtiosauruse, međutim, fosilni dokazi otkrivaju da se hranio čak i drugim pliosaurusima.

Fosil dug dva metra pronađen je kada je Stivov prijatelj i kolega entuzijasta Fil Džejkobs naišao na vrh vilice pliosaurusa koja je ležala u šljunku tokom šetnje plažom u blizini zaliva Кimeridž.

Naučnici su nedavno saopštili, podsetimo, da su otkrili ostatke dve bebe dinosaurusa unutar fosila tiranosaurusa starog 75 miliona godina! Otkriće baca novo svetlo na ishranu drevnih predatora.

(Kurir.rs/Mirror/Preneo Z.Ko)

