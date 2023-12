BOLESNIK 7 GODINA SILOVAO TELAD: Jezivi slučaj zlostavljanja, noću kradom ulazio u štalu, monstrum uhvaćen spuštenih pantalona

Izopačeni mladić koji je uhvaćen usred seksa sa teletom izbegao je odlazak u zatvor.

Farmer Ijan Farvel je zatekao Lijama Brauna (25) spuštenih pantalona i sa rukama sa obe strane teleta i bokovima koji se kreću napred-nazad na svojoj farmi stoke u Bartonu u Dorsetu. Policija je otkrila da je Braun imao seks sa kravama na farmi već sedam godina, a uzorak DNK uzet od teleta je dokazao da je do seksualnog odnosa došlo 12. juna 2022. godine.

Farvelova supruga, Trejsi, navodi da je Braun trebalo da bude poslat u zatvor nakon što je istraga pokazala da je koristio kaiš kako bi obuzdao krave.

- Mislim da je trebalo da ode u zatvor. Bilo je to užasno vreme za nas. Rekao je policiji da to traje sedam godina. Moj posao je bio da hranim telad. Bili bi dobro kada bih ih ostavila noću, a onda bih ih ujutro zatekla bolesne i kako teško dišu. Mislila sam da imaju upalu pluća pa sam pokušavala da ih lečim zbog toga, ali to je bilo zato što ih je davio kaišem. Skinuo je pojas da veže tele za kapiju - navela je Trejsi Farvel.

Perverznjak je pokušao da pobegne od farmera i njegovog sina, ali je pao i povredio nogu dok je preskakao ogradu.

Braunov otac je 17 godina radio kao traktorista na farmi koja je u vlasništvu porodice Farvel od 1879. godine.

Mediji navode da su Fervelovi, kad su neka telad počela da umiru bez ikakvog objašnjenja, pokušali da im promene hranu i da im daju lekove za upalu pluća, ali ništa nije pomoglo. Optužili su čak i svoje dobavljače da ne paze na životinje.

- Telad su postajala loša i umirala bez očiglednog razloga, ali to je bilo zbog nezamislivih radnji optuženog. Životinje su mi zaista važne, gledajući ih u nevolji, bilo je uništavajuće za dušu. To je napravilo pravi pritisak na porodicu, svi smo krivili jedni druge, ali istina je bila nešto što nismo mogli da shvatimo - rekao je Farvel.

Braun, koji je iz Bornmuta, priznao je jednu optužbu za seksualnu penetraciju sa živom životinjom i jedno krivično delo nanošenja nepotrebne patnje zaštićenoj životinji.

Sudija Kit Katler rekao je da je slučaj "bizaran i zabrinjavajući" i zaključio da bi dugotrajni red zajednice bio "konstruktivniji" od slanja Brauna u zatvor. Optuženom je takođe naloženo da plati odštetu od 600 funti Farvelu koji je izgubio hiljade funti zbog prerane smrti nekoliko životinja za koje sumnja da ih je prouzrokovao Braun.

Farvel je rekao da je 20 teladi umrlo prerano.

- Ne možemo to da dokažemo 100 odsto, mogli su biti bolesni, ali otkako je to prestalo prošle godine umrla su samo dva ili tri. To nas je koštalo desetine hiljada - navodi farmer.

Advokatica optuženog Olivija Mekgonigl rekla je da se Braun kaje.

- Lijam ne živi u blizini farme i nema nameru da radi sa stokom. Živi sa majkom, ali postoji mogućnost da se preseli kod svoje devojke koja mu je bila od velike podrške. Izrazio je koliko se kaje. Uznemiren je bolom koji je izazvao - navodi advokatica.

Braun je osuđen na trogodišnju kaznu u zajednici sa uslovima rehabilitacije i 150 sati neplaćenog rada, a takođe je diskvalifikovan da drži stoku na deset godina.

(Kurir.rs/Dejli mejl/Preneo Z.Ko/Foto:Ilustracija)